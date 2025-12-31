science
Η Microsoft αναζητά νέα ζωή μετά το ειδύλλιο με την OpenaAI
Τεχνολογία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 10:36

Η Microsoft αναζητά νέα ζωή μετά το ειδύλλιο με την OpenaAI

Νέες μονάδες CoreAI και Microsoft AI, προσλήψεις και ενισχυμένος ρόλος των LinkedIn και Copilot περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς του Σάτια Ναντέλα.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Spotlight

Η Microsoft βρίσκεται σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης σε επίπεδο κορυφής, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα επιχειρεί να χαράξει μια πιο αυτόνομη στρατηγική σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από την πολυσυζητημένη συνεργασία με την OpenAI, σε ένα περιβάλλον οξύτατου ανταγωνισμού από την Google, την Amazon και μια νέα γενιά start‑ups εταιρειών.

Ο Ναντέλα έχει προχωρήσει μέσα στο έτος σε σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια της Microsoft, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, με στόχο να διασφαλίσει ότι ο κολοσσός του λογισμικού θα παραμείνει στην πρωτοπορία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αναθεωρεί τη σχέση του με την OpenAI.

Η εταιρεία είχε εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα με την επένδυση ύψους 14 δισ. δολαρίων στην OpenAI, που της έδωσε προνομιακή πρόσβαση στην τεχνολογία του δημιουργού του ChatGPT και προτεραιότητα σε συμβόλαια υποδομών data centers.

Ωστόσο, μετά την αναδιάρθρωση της συνεργασίας με την start‑up του Σαμ Άλτμαν τον Οκτώβριο, η Microsoft παραιτήθηκε από την αποκλειστικότητα στις υποδομές data centers και αναμένεται να χάσει την αποκλειστική πρόσβαση στην έρευνα και τα μοντέλα της OpenAI στις αρχές της δεκαετίας του 2030, κίνηση που την ωθεί να επενδύσει ακόμη περισσότερο σε δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η διπλή πίεση –από Big Tech και νέους παίκτες– ενισχύει την ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων και πιο ευέλικτη οργάνωση

Την ίδια στιγμή, η Google και η Amazon, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ουραγοί» στην AI, κινούνται επιθετικά σε υποδομές και ανάπτυξη μοντέλων, πυκνώνοντας τον ανταγωνισμό.

Copilot, Gemini, ChatGPT και η πίεση των αριθμών

Παρά την αρχική πρωτοπορία, η Microsoft βλέπει ότι η μάχη των χρηστών στις εφαρμογές AI μόνο εύκολη δεν είναι. Ο ψηφιακός βοηθός Copilot στο Microsoft 365 ξεπέρασε τους 150 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία σε επενδυτές τον Οκτώβριο, αλλά παραμένει πίσω από τους περίπου 650 εκατ. χρήστες που αναφέρει η Google για το Gemini και τους 800 εκατ. της OpenAI για το ChatGPT.

Ο Ναντέλα έχει θεσπίσει εβδομαδιαίες συναντήσεις που φέρνουν σε επαφή εργαζόμενους από διαφορετικές βαθμίδες

Ταυτόχρονα, εξειδικευμένες start‑ups όπως οι Anthropic, Anysphere και Replit «ροκανίζουν» το μερίδιο αγοράς της Microsoft στα εργαλεία κώδικα που βασίζονται σε AI, ένα πεδίο που θεωρείται κρίσιμο τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες. Αυτή η διπλή πίεση –από Big Tech και νέους παίκτες– ενισχύει την ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων και πιο ευέλικτη οργάνωση στο εσωτερικό του ομίλου.

Ώρα μεγάλων αλλαγών για το αφεντικό της Microsoft Σάτια Ναντέλα (Reuters)

Ώρα μεγάλων αλλαγών για το αφεντικό της Microsoft Σάτια Ναντέλα (Reuters)

Microsoft: «Founder mode» και νέο μοντέλο διοίκησης

Σύμφωνα με περισσότερα από μισή ντουζίνα νυν και πρώην στελέχη της εταιρείας, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, ο Ναντέλα αναμορφώνει όχι μόνο το οργανόγραμμα αλλά και τον προσωπικό του τρόπο διοίκησης, υιοθετώντας μια πιο «ιδρυτική» προσέγγιση, αυτό που ο ίδιος ορίζει ως «founder mode». Η φράση αποδίδεται σε περιγραφή της Ντι Τέμπλετον, αναπληρώτριας επικεφαλής τεχνολογίας της Microsoft, η οποία παραπέμπει στο hands‑on στυλ ηγεσίας που έχει αναδείξει ο επενδυτής της Σίλικον Βάλεϊ, Πολ Γκρέιαμ.

Ορισμένα στελέχη αναφέρουν ζήλια για τις καλύτερες αμοιβές στις νέες μονάδες, με έναν ανώνυμο μάνατζερ να παραδέχεται ότι αυτό είναι «ρίσκο που αξίζει να ληφθεί»

Ο Ναντέλα έχει θεσπίσει εβδομαδιαίες συναντήσεις που φέρνουν σε επαφή εργαζόμενους από διαφορετικές βαθμίδες για να συζητούν τις ανταγωνιστικές πιέσεις, επιδιώκοντας να έρθει σε επαφή με στελέχη πέρα από τον στενό κύκλο του και να αντλήσει νέες ιδέες και ταλέντο. Η Τέμπλετον, που συντονίζει αυτές τις συναντήσεις, αναφέρει ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ομάδων ώστε ο όμιλος, με κεφαλαιοποίηση 3,5 τρισ. δολαρίων, να κινείται με πιο «γρήγορο ρυθμό» και να παρακάμπτει τα παραδοσιακά επίπεδα ιεραρχίας.

«CoreAI», Microsoft AI και οι νέες προσλήψεις

Η αναδιάρθρωση συνοδεύεται από ηχηρές προσλήψεις και αναβαθμίσεις στελεχών. Ο Τζέι Παρίκ, πρώην επικεφαλής μηχανικής της Meta έως το 2021, ανέλαβε τη νέα μονάδα CoreAI, η οποία έχει στην ευθύνη της τα εργαλεία της Microsoft για προγραμματιστές, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η πλατφόρμα και το οικοσύστημα γύρω από την εταιρεία.

Η τοποθέτηση του Παρίκ «πατά» πάνω στην περσινή στρατηγική κίνηση της πρόσληψης του Μουστάφα Σουλεϊμάν, συνιδρυτή της Google DeepMind, για να ηγηθεί της Microsoft AI, της εσωτερικής προσπάθειας δημιουργίας κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σουλεϊμάν διαθέτει ανεξάρτητο προϋπολογισμό και τη δυνατότητα να εφαρμόζει δικό του μισθολογικό καθεστώς, ώστε να ανταγωνίζεται στην άντληση ταλέντου σε μια αγορά όπου οι κορυφαίοι ερευνητές AI είναι περιζήτητοι, κάτι που έχει δημιουργήσει και εσωτερικές γκρίνιες.

Οι αλλαγές του Ναντέλα δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της AI, αλλά λειτουργούν και ως άσκηση προετοιμασίας για τη «μετά Ναντέλα» εποχή

Ορισμένα στελέχη αναφέρουν ζήλια για τις καλύτερες αμοιβές στις νέες μονάδες, με έναν ανώνυμο μάνατζερ να παραδέχεται ότι αυτό είναι «ρίσκο που αξίζει να ληφθεί» προκειμένου η Microsoft να προσελκύσει τους καλύτερους επιστήμονες και μηχανικούς. Η ίδια η εταιρεία επισημαίνει ότι όλα τα ανώτερα στελέχη έχουν ισότιμη δυνατότητα να προσελκύουν ταλέντα και να διαμορφώνουν τις ομάδες τους με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα.

Διαδοχή, νέα γενιά στελεχών και στρατηγική AI

Οι αλλαγές του Ναντέλα δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της AI, αλλά λειτουργούν και ως άσκηση προετοιμασίας για τη «μετά Ναντέλα» εποχή, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να δείχνει διάθεση αποχώρησης. Μετά τις πρόσφατες κινήσεις, ο CEO έχει 16 άμεσες αναφορές, αριθμό αντίστοιχο με προηγούμενα χρόνια, καθώς παράλληλα έχουν συγχωνευθεί ορισμένοι ρόλοι, όπως των πωλήσεων και του μάρκετινγκ.

Ο εμπορικός διευθυντής Τζάντσον Άλτχοφ πλέον εποπτεύει μάρκετινγκ, πωλήσεις, υποστήριξη και λειτουργίες, καθορίζοντας και τις προτεραιότητες για τις ομάδες μηχανικών με βάση τις ανάγκες των πελατών. Ο διευθύνων σύμβουλος του LinkedIn, Ράιαν Ρόσλανσκι, αποκτά διευρυμένο ρόλο που περιλαμβάνει και την εμβληματική σουίτα Office, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ επαγγελματικής δικτύωσης και παραγωγικών εφαρμογών.

Κύκλοι κοντά στον CEO επιμένουν ότι οι ανακατατάξεις δεν αποτελούν προάγγελο αποχώρησής του μετά από 11 χρόνια στη θέση

Παράλληλα, η Microsoft προωθεί νεότερα στελέχη σε καίριες θέσεις, προετοιμάζοντας το pipeline μελλοντικών ηγετών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι 37χρονοι Άσα Σάρμα και Τσαρλς Λαμάννα, που ηγούνται διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων AI, αντανακλώντας την πρόθεση του ομίλου να δώσει χώρο σε νέα γενιά decision‑makers.

Οικονομική στρατηγική, corporate planning και ο ρόλος Ναντέλα

Στο επίπεδο της στρατηγικής και της οικονομικής πολιτικής, ο Ναντέλα έχει αναβαθμίσει τον Ρολφ Χαρμς, επί χρόνια στρατηγικό σύμβουλο της Microsoft, με εντολή να τον συμβουλεύει για τις οικονομικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτές πρέπει να αποτυπωθούν σε δαπάνες και τιμολογιακή πολιτική. Την ίδια στιγμή, η πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, Κάθλιν Χόγκαν, έχει αναλάβει μια νέα ομάδα που θα χαρτογραφήσει τη μελλοντική εταιρική στρατηγική και δομή της Microsoft, λειτουργώντας ως «εσωτερικό think tank».

Κύκλοι κοντά στον CEO επιμένουν ότι οι ανακατατάξεις δεν αποτελούν προάγγελο αποχώρησής του μετά από 11 χρόνια στη θέση, αλλά αντιθέτως ένδειξη ότι προετοιμάζεται να ηγηθεί του ομίλου για αρκετά ακόμη χρόνια. Σε ηλικία 58 ετών –την ίδια με αυτή του προκατόχου του, Στιβ Μπάλμερ, όταν αποχώρησε– ο Ναντέλα εμφανίζεται αποφασισμένος να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία της AI, επενδύοντας σε ταχύτητα εκτέλεσης και πιο «επιχειρηματική» κουλτούρα.

Πρώην στέλεχος της εταιρείας, ο Τσαρλς Φιτζέραλντ, σημειώνει ότι οι κινήσεις του Ναντέλα θυμίζουν την προσέγγισή του μετά τις εξαγορές των LinkedIn και GitHub, τις οποίες άφησε να λειτουργούν με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Περιγράφει τον CEO ως «εξαιρετικός στο hands‑on σε επίπεδο προϊόντος, αλλά χωρίς να γράφει ο ίδιος κώδικα», δηλαδή ένα ηγέτη που ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες χωρίς να παρασύρεται σε μικροδιαχείριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Microsoft επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο κληροδότημα της στρατηγικής OpenAI και στην ανάγκη οικοδόμησης μιας αυτόνομης, βιώσιμης πλατφόρμας AI που θα αντέξει στον χρόνο. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της αγοράς στους Financial Times, ο στόχος του Ναντέλα είναι να μειώσει τη «γραφειοκρατία» και να διατηρήσει τη Microsoft όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη, την ώρα που ο παγκόσμιος τεχνολογικός ανταγωνισμός κλιμακώνεται.

Πηγή: ΟΤ.gr

