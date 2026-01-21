Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Τετάρτης αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει λόγω της κακοκαιρίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Σταδίου, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους