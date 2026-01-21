Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
Με αφορμή ειδοποιήσεις του 112 που εμφανίστηκαν σε τερματικά POS, κύκλοι του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ξεκαθαρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.
Όπως επισημαίνεται, στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android. Όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone.
«Δεν πρόκειται για σφάλμα»
Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή.
Κατά συνέπεια, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast.
