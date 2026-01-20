Ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης αποθέωσαν τον Κωστούλα, για το «ψαλιδάκι»

Το ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα έγινε viral και προκάλεσε την αποθέωση από τα Μέσα της Αγγλίας, αλλά και από τον Τιερί Ανρί, ενώ όπως ήταν φυσικό σχολιάστηκε και από κάποιους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, Κωνσταντής Τζολάκης και Χρήστος Μουζακίτης τρελάθηκαν με την εκτέλεση του Κωστούλα και απάντησαν με αποθεωτικά σχόλια στην ανάρτησή του μετά το ματς.

Ο Τζολάκης του απάντησε: «Ξυπνάω το πρωί και τι να δω; Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής», ενώ ο Μουζακίτης σχολίασε «Μια μέρα στη δουλειά», δείχνοντας την ευκολία με την οποία πέτυχε το συγκεκριμένο γκολ ο Κωστούλας.

Η ανάρτηση που έκανε ο Κωστούλας που απάντησαν οι πρώην συμπαίκτες του