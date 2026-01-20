Χανιά: Υπάλληλος σούπερ μάρκετ «ξάφριζε» το ταμείο
Οι κάμερες ασφαλείας «τσάκωσαν» τον κλέφτη
Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί των Χανίων που σύμφωνα με την καταγγελία επιχειρηματία είχε βάλει στο μάτι το ταμείο της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγελλε στους αστυνομικούς ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο 24χρονος υπάλληλος έπαιρνε χρήματα από το ταμείο. Κάθε μέρα και από 50 ευρώ.
Σύμφωνα με το patris.gr, o ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε το έλλειμμα στο ταμείο και οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος του «έδειξαν» το δράστη.
Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων.
