Ποινή φυλάκισης 15 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Εφετείο Σάμου στον 47χρονο εκπαιδευτικό που είχε κατηγορηθεί για διακεκριμένη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2025 είχε πρωτόδικα δικαστεί το θέμα ο γυμνασιάρχης είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια κάθειρξης με την ποινή να μην είναι ούτε εξαγοράσιμη ούτε μετατρέψιμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το χρονικό

Ο εκπαιδευτικός τότε είχε ασκήσει έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, στις 25 Ιουλίου έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου ο 47χρονος εκπαιδευτικός από την Σάμο συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, τα οποία είχαν κατασχεθεί το 2024, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορούμενου για υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι πράξεις έλαβαν χώρα από το 2018 έως το 2024 στη Σάμο. Στις 30 Ιουλίου με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές των Γρεβενών όπου κρατείται σήμερα και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που περιλαμβάνει κακουργηματικές πράξεις όπως φέρεται να διέπραξε μία περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου, οκτώ περιπτώσεις κατάχρησης ανηλίκων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, δύο περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων και εννέα περιπτώσεις