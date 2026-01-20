Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Δείτε τους δυσκολότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα
Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
Ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Συγγρού, στη Σταδίου, στην Αμαλίας, στη Βεΐκου, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.
Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
-Προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
-Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:
προς Ελευσίνα:
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας.
προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/9Bnpbdud8m
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 20, 2026
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
- Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
- Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
- Η Ιαπωνία σπάει ρεκόρ στους τουρίστες, με τους Κινέζους ωστόσο να της γυρνούν την πλάτη – Ο στόχος για το 2030
- Ο Κωστούλας «τρέλανε» το Νησί: Υπόκλιση από τα Μέσα στην Αγγλία για το απίθανο «ψαλίδακι» (pic, vid)
- Τραμπ για «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιβεβαιώνει το κάλεσμα στον Πούτιν και απειλεί τον Μακρόν
- Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
- Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις