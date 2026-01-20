Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Συγγρού, στη Σταδίου, στην Αμαλίας, στη Βεΐκου, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

-Προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

-Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.