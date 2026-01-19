Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Το στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο σταυροδρόμι πίστης, ιστορίας και συμβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοτικές πηγές της Μαδρίτης και κύκλους του ίδιου του συλλόγου της Ρεάλ, το Βατικανό βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες ώστε η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα στην Ισπανία, τον ερχόμενο Ιούνιο, να ολοκληρωθεί με μια μεγάλη, πανηγυρική λειτουργία στο εμβληματικό γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας. Το σχέδιο, αν και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί επισήμως από την Αγία Έδρα, θεωρείται το κεντρικό γεγονός του ταξιδιού και το αποκορύφωμα της παπικής παρουσίας στη χώρα.

Οι ημερομηνίες που εξετάζονται είναι η 6η ή η 7η Ιουνίου, σε χρονική εγγύτητα με τη μεγάλη εορτή του Corpus Christi, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο θεολογικό και λειτουργικό βάρος στην επιλογή. Στα σενάρια που επεξεργάζονται οι διοργανωτές περιλαμβάνεται η τέλεση μιας μεγάλης αγρυπνίας ή λειτουργίας εντός του σταδίου, σε καλυμμένο χώρο, ώστε να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της τελετής ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, σε πρώιμα σχέδια είχε εξεταστεί ακόμη και η χρήση της πρόσοψης του Μπερναμπέου ως σκηνικού, με προβολές και videomapping κατά μήκος της λεωφόρου Καστεγιάνα, πάντα με το γήπεδο ως κεντρικό σημείο αναφοράς.

Η επιλογή του Μπερναμπέου δεν είναι τυχαία και κουβαλά έντονο ιστορικό φορτίο. Το 1982, κατά το πρώτο του επίσημο ταξίδι στην Ισπανία, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ είχε τελέσει εκεί μια ιστορική, πολυπληθή λειτουργία, που έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σχέσης της Καθολικής Εκκλησίας με τη σύγχρονη ισπανική κοινωνία. Από τότε, κανένας ποντίφικας δεν έχει προεδρεύσει σε τελετή τέτοιας κλίμακας στο συγκεκριμένο στάδιο.

Η ενδεχόμενη επιστροφή ενός Πάπα στο Μπερναμπέου αποκτά και μια πιο προσωπική διάσταση. Ο σημερινός Ποντίφικας γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς κατά τις προηγούμενες επισκέψεις του στη Μαδρίτη, πριν από την εκλογή του, διέμενε συχνά στο σχολείο των Αυγουστινιανών, σε απόσταση αναπνοής από το γήπεδο, όταν υπηρετούσε ως ανώτατος αξιωματούχος του τάγματος. Η εξοικείωσή του με τη γειτονιά και το περιβάλλον του σταδίου προσδίδει μια αίσθηση συνέχειας και προσωπικής μνήμης στην επιλογή του χώρου.

Η παπική επίσκεψη, όπως σχεδιάζεται, θα έχει διάρκεια αρκετών ημερών και θα περιλαμβάνει, εκτός από τη Μαδρίτη, και σταθμούς στα Κανάρια Νησιά, με συνδυασμό ποιμαντικών και θεσμικών εκδηλώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η ισπανική πρωτεύουσα προορίζεται να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα του ταξιδιού, με το Μπερναμπέου να δεσπόζει ως το σκηνικό της τελικής, συμβολικής πράξης.

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη Πάπα στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2011, όταν ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ προήδρευσε στη Μαδρίτη της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας. Έκτοτε, η χώρα δεν έχει βρεθεί στο επίκεντρο παπικής αποστολής αυτού του μεγέθους. Γι’ αυτό και η προοπτική μιας νέας, μαζικής λειτουργίας σε έναν χώρο που συνδέεται περισσότερο με το ποδόσφαιρο και τα μεγάλα θεάματα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο θρησκευτικά όσο και κοινωνικά.

Παρότι το τελικό πρόγραμμα παραμένει υπό διαμόρφωση και εξαρτάται από λεπτές ισορροπίες ασφαλείας, οργάνωσης και διπλωματικών συνεννοήσεων, στη Μαδρίτη οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στόχος είναι σαφής: περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» να μετατραπεί ξανά σε τόπο σιωπής, προσευχής και μαζικής συνάντησης, φιλοξενώντας ένα γεγονός που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα σύνορα της Ισπανίας και να αποκτήσει παγκόσμια απήχηση.