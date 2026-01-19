Μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας τα λιμάνια – Η παρέμβαση Ανδρουλάκη
«Δική μας προτεραιότητα είναι να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στην ειδική εκδήλωση του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «Λιμάνια μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας: Συζητώντας την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σημείωσε πως «δική μας προτεραιότητα είναι να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας. Με γνώμονα πάντα, το δημόσιο συμφέρον ως πολλαπλασιαστή ισχύος, όχι ως τροχοπέδη».
«Δεν είναι μονόδρομος οι καθολικές ιδιωτικοποιήσεις»
Το in με ήχο, εικόνα και κείμενο μετέδωσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:
