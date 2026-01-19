Στην ειδική εκδήλωση του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «Λιμάνια μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας: Συζητώντας την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σημείωσε πως «δική μας προτεραιότητα είναι να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας. Με γνώμονα πάντα, το δημόσιο συμφέρον ως πολλαπλασιαστή ισχύος, όχι ως τροχοπέδη».

Έθεσε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ που είναι:

«Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή κανονικότητα: Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά με συγκεκριμένους όρους, για συγκεκριμένες δραστηριότητες και υπό σαφές χρονοδιάγραμμα.

· Διαφάνεια και Εποπτεία: Ο ρόλος της Σοσιαλδημοκρατίας είναι να διαχειρίζεται με διαφάνεια την περιουσία της κοινωνίας και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία με επαρκές προσωπικό και τεχνικά μέσα.

· Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών: Υποχρεωτική διαβούλευση με δήμους και φορείς, ώστε ο πλούτος των λιμένων να παραμένει στον τόπο, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Εξωστρέφεια: θέλουμε να λιμάνια μας να είναι οι γέφυρες της μεταποίησης, της γεωργίας της ενδοχώρας μας με τις μεγάλες και μικρές αγορές του κόσμου. Σε μια συμβιωτική σχέση λιμανιών και οικονομίας».

«Δεν είναι μονόδρομος οι καθολικές ιδιωτικοποιήσεις»

Αποδόμησε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τις καθολικές ιδιωτικοποιήσεις ως «μονόδρομο» λέγοντας πως η πραγματικότητα στην Ευρώπη τους διαψεύδει:

«Α) Μόνο στο 2,6% των λιμένων παγκοσμίως η ιδιοκτησία του φορέα διοίκησης ανήκει σε ιδιώτες. Β) Το 93% των φορέων διοίκησης λιμένων είναι δημόσιοι. Γ) Στο 86% των ευρωπαϊκών λιμένων, οι δημόσιοι φορείς διοίκησης συνυπάρχουν με την ιδιωτική πρωτοβουλία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε: «Στη νέα αυτή διεθνή πραγματικότητα, οι λιμένες και τα δίκτυα βρίσκονται στον πυρήνα της γεωπολιτικής των υποδομών. Σήμερα, οι υποδομές δεν είναι παθητικοί χώροι παροχής υπηρεσιών, αλλά στρατηγικοί κόμβοι-κλειδιά που κατευθύνουν, επηρεάζουν και αναδιαμορφώνουν την ισχύ προς όφελος συγκεκριμένων παικτών».

