Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας τα λιμάνια – Η παρέμβαση Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19 Ιανουαρίου 2026 | 18:50

Μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας τα λιμάνια – Η παρέμβαση Ανδρουλάκη

«Δική μας προτεραιότητα είναι να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Upd:19.01.2026, 19:30
Spotlight

Στην ειδική εκδήλωση του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «Λιμάνια μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας: Συζητώντας την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σημείωσε πως «δική μας προτεραιότητα είναι να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας. Με γνώμονα πάντα, το δημόσιο συμφέρον ως πολλαπλασιαστή ισχύος, όχι ως τροχοπέδη».

YouTube thumbnail
Έθεσε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ που είναι: 
«Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή κανονικότητα: Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά με συγκεκριμένους όρους, για συγκεκριμένες δραστηριότητες και υπό σαφές χρονοδιάγραμμα.
· Διαφάνεια και Εποπτεία: Ο ρόλος της Σοσιαλδημοκρατίας είναι να διαχειρίζεται με διαφάνεια την περιουσία της κοινωνίας και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία με επαρκές προσωπικό και τεχνικά μέσα.
· Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών: Υποχρεωτική διαβούλευση με δήμους και φορείς, ώστε ο πλούτος των λιμένων να παραμένει στον τόπο, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες.
Εξωστρέφεια: θέλουμε να λιμάνια μας να είναι οι γέφυρες της μεταποίησης, της γεωργίας της ενδοχώρας μας με τις μεγάλες και μικρές αγορές του κόσμου. Σε μια συμβιωτική σχέση λιμανιών και οικονομίας».

«Δεν είναι μονόδρομος οι καθολικές ιδιωτικοποιήσεις»

Αποδόμησε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τις καθολικές ιδιωτικοποιήσεις ως «μονόδρομο» λέγοντας πως η πραγματικότητα στην Ευρώπη τους διαψεύδει:
«Α) Μόνο στο 2,6% των λιμένων παγκοσμίως η ιδιοκτησία του φορέα διοίκησης ανήκει σε ιδιώτες.
Β) Το 93% των φορέων διοίκησης λιμένων είναι δημόσιοι.
Γ) Στο 86% των ευρωπαϊκών λιμένων, οι δημόσιοι φορείς διοίκησης συνυπάρχουν με την ιδιωτική πρωτοβουλία».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε: «Στη νέα αυτή διεθνή πραγματικότητα, οι λιμένες και τα δίκτυα βρίσκονται στον πυρήνα της γεωπολιτικής των υποδομών. Σήμερα, οι υποδομές δεν είναι παθητικοί χώροι παροχής υπηρεσιών, αλλά στρατηγικοί κόμβοι-κλειδιά που κατευθύνουν, επηρεάζουν και αναδιαμορφώνουν την ισχύ προς όφελος συγκεκριμένων παικτών».

Το in με ήχο, εικόνα και κείμενο μετέδωσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: 

Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας
Οι αποφάσεις στα μπλόκα 19.01.26 Upd: 19:10

Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό - Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε «παραγωγική», αλλά επισήμανε ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο»

Σύνταξη
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
ΠΑΣΟΚ 19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
