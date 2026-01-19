newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Τσουκαλάς: «Καλούμε τους πολίτες να συμπαραταχθούν μαζί μας για να φύγει η Δεξιά» λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 19 Ιανουαρίου 2026 | 15:09

Ο Κώστας Τσουκαλάς, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. 

Κάλεσμα στους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ για «να φύγει η Δεξιά και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή» απηύθυνε σήμερα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην  εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTNews αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αγροτών και πιο συγκεκριμένα στις έξι προτάσεις που έχει καταθέσει από τον Δεκέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή.

Για το αγροτικό

Αναφερόμενος εκτενώς στα αγροτικά ζητήματα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων: «Πρόκειται για τις έξι προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ήδη από τον Δεκέμβριο. Έχουμε πάρει σαφή θέση για κάθε αίτημα που έχουν υποβάλει οι αγρότες. Θεωρούμε ότι όσα δίνει η κυβέρνηση είναι λιγότερα από όσα θα έπρεπε. Ωστόσο, επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς τη θεωρούμε κομβική, και την επιστροφή των παραγωγών στις καλλιέργειές τους με ασφάλεια και προοπτική».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου αμφισβήτησε το επιχείρημα της κυβέρνησης περί δημοσιονομικών αντοχών, επισημαίνοντας: «Ακούω τον Πρωθυπουργό να δηλώνει πως η οικονομία «δεν αντέχει άλλο δημοσιονομικά». Η προστασία της αγροτικής γης από τα funds έχει δημοσιονομικό κόστος; Μήπως η κυβέρνηση ταυτίζει το δημοσιονομικό κόστος με την ενδεχόμενη απώλεια κερδοφορίας κάποιων ιδιωτικών εταιρειών; Αν έχει κοινά συμφέροντα με αυτές, οφείλει να μας το πει».

Παράλληλα, διερωτήθηκε αν «έχει δημοσιονομικό κόστος η αποκατάσταση της ασφαλιστικής ικανότητας όσων αδυνατούν να επισκεφθούν γιατρό λόγω χρεών που προέκυψαν από την καθυστέρηση των πληρωμών με υπαιτιότητα της κυβέρνησης».

Σημείωσε, δε, πως δεν υπάρχει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση στο να βρεθεί τρόπος εξόδου από τον «Τειρεσία» για όσους αγρότες εντάχθηκαν στη λίστα με κυβερνητική ευθύνη.

Όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος και τον ρόλο της ΔΕΗ, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «η μείωση της τιμής του ρεύματος και η ένταξη των οφειλετών σε ρυθμίσεις επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό ή την υπερκερδοφορία της επιχείρησης; Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να το πράξει, καθώς αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση την έχει μετατρέψει σε όχημα υπερκερδοφορίας σε βάρος του καταναλωτή. Από το ένα άκρο της ζημιογόνου ΔΕΗ, περάσαμε στο άλλο, όπου επιδιώκεται μόνο η κερδοφορία χωρίς να υπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον».

Σχετικά με τη διαχείριση των ζωονόσων, κατήγγειλε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι «απέκρυψε το έγγραφο του Επιτρόπου κ. Βάρελι, το οποίο ήταν κρίσιμο για τον διάλογο. Προσπάθησε να αποφύγει μια σοβαρή συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του εμβολιασμού, στερώντας την πληροφόρηση από τους αγρότες».

Περί συνεργασίας με τη ΝΔ

Τέλος, όσον αφορά τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι «η άρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ και περιλαμβάνεται στην πολιτική του διακήρυξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο κόμμα που ασκεί σήμερα ουσιαστική, πολυθεματική αντιπολίτευση. Καλούμε τον κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας για να έρθει η

World
Economy
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
