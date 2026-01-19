Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η Πολιτική Προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα και εν δυνάμει επικίνδυνα με κύρια χαρακτηριστικά της ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημυρικών φαινομένων στα πεδινά, τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και τους θυελλώδεις ανέμους ακόμα και 10 μποφόρ στα πελάγη.

Live οι εξέλιξη του καιρού

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία

Το πρωί της Τρίτης, η ΕΜΥ αναμένεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τους μετεωρολόγους προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και έκτακτη Διυπουργική Σύσκεψη για τον συντονισμό και τον καλύτερο σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία η Αττική αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων με μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων.

Αν επιβεβαιωθούν και αύριο αυτές οι προβλέψεις αναμένεται να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την Τετάρτη όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων και τις μετακινήσεις των εργαζομένων.

Επίσης αύριο θα αποφασιστεί αν και σε ποιες περιοχές θα ενεργοποιηθεί το 112 ενημερώνοντας τους κάτοικους για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Καλλιάνος: Επικίνδυνα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο την Τετάρτη αναμένονται πυκνά χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία και ισχυρές καταιγίδες σε Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Βροχές και κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στην Αττική ενώ υπάρχει και κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Προπομπός αυτής της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις, «σαρωτικοί» όπως τους χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και τα 100 χλμ/ώρα.

Στο κομμάτι της θάλασσας Κυθήρων, σε νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία και Λακωνία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα από αυτούς τους σαρωτικούς ανέμους και στη στεριά.

Αναλυτικότερα, την Τρίτη, τα καιρικά φαινόμενα -βροχές και χιονοπτώσεις- θα είναι διαχειρίσιμα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Κρίσιμη ημέρα της καθολικής κακοκαιρίας θα είναι η Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα φαινόμενα θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνα σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Θυελλώδεις άνεμοι, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κίνδυνο πλημμυρών σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην Αττική όπου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρών καθώς αναμένεται να πέσει πολύ νερό την Τετάρτη σε όλο το λεκανοπέδιο, κατά διαστήματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Επίσης θα σημειωθούν πυκνότατες χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά ημιορεινά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.