# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαμενεΐ: Εγκληματίας ο Τραμπ – Δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 13:30

Χαμενεΐ: Εγκληματίας ο Τραμπ – Δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σε νέο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει ατιμώρητους «τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες»

Spotlight

Σε νέο μήνυμά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία» κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Χαμενεΐ.

«Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν αρκετές χιλιάδες» στις διαμαρτυρίες είπε ο Χαμενεΐ επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς ότι για τον μεγάλο αριθμό των θανάτων ευθύνονται οι διαδηλωτές τους οποίους κατηγορεί ως υποκινούμενους και εχθρούς του έθνους, και όχι οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν.

Στις ΗΠΑ το σενάριο στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν δεν έχει αποκλειστεί ενώ έχει δοθεί εντολή να συγκεντρωθούν στην περιοχή ακόμα πιο ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Χαμενεΐ ωστόσο δήλωσε ότι «δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εγχώριους ή διεθνείς εγκληματίες να μείνουν ατιμώρητους».

Η κυβέρνηση του Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Μερική αποκατάσταση του διαδικτύου με πληροφορίες για 3.000 νεκρούς

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη δραστηριότητα του διαδικτύου στη χώρα μετά από οκταήμερη διακοπή, αναφέρει το Reuters.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι έγιναν περισσότερες συλλήψεις.

Η Τεχεράνη παραμένει σχετικά ήρεμη τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρόμοια εικόνα μεταφέρθηκε και από πόλη στα βόρεια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη συνδεσιμότητα στο Ιράν μετά από περίπου 200 ώρες διακοπής, ωστόσο το επίπεδο παρέμενε γύρω στο 2% της κανονικής δραστηριότητας.

Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Business
Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

inWellness
inTown
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
17.01.26 Upd: 13:13

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
