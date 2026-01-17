Σε νέο μήνυμά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία» κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Χαμενεΐ.

«Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν αρκετές χιλιάδες» στις διαμαρτυρίες είπε ο Χαμενεΐ επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς ότι για τον μεγάλο αριθμό των θανάτων ευθύνονται οι διαδηλωτές τους οποίους κατηγορεί ως υποκινούμενους και εχθρούς του έθνους, και όχι οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν.

Στις ΗΠΑ το σενάριο στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν δεν έχει αποκλειστεί ενώ έχει δοθεί εντολή να συγκεντρωθούν στην περιοχή ακόμα πιο ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Χαμενεΐ ωστόσο δήλωσε ότι «δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εγχώριους ή διεθνείς εγκληματίες να μείνουν ατιμώρητους».

Η κυβέρνηση του Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Μερική αποκατάσταση του διαδικτύου με πληροφορίες για 3.000 νεκρούς

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη δραστηριότητα του διαδικτύου στη χώρα μετά από οκταήμερη διακοπή, αναφέρει το Reuters.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι έγιναν περισσότερες συλλήψεις.

Η Τεχεράνη παραμένει σχετικά ήρεμη τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρόμοια εικόνα μεταφέρθηκε και από πόλη στα βόρεια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη συνδεσιμότητα στο Ιράν μετά από περίπου 200 ώρες διακοπής, ωστόσο το επίπεδο παρέμενε γύρω στο 2% της κανονικής δραστηριότητας.