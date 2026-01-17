Προμηθέας – Πανιώνιος 87-91: Διπλό στην Πάτρα και δεύτερη σερί νίκη για τους Κυανέρυθρους
Ο Πανιώνιος πέρασε από την έδρα του Προμηθέα επικρατώντας με 91-87 και σημείωσε τη δεύτερη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα παίρνοντας τεράστια βαθμολογική ανάσα.
Έπειτα από επτά αποτυχημένες απόπειρες, ο Πανιώνιος έφτασε στην πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη φετινή Stoiximan GBL καθώς επιβλήθηκε του Προμηθέα στην Πάτρα με 91-87.
Με τη δεύτερη, διαδοχική νίκη τους οι «κυανέρυθροι» έβαλαν σε καλύτερη θέση την προσπάθεια τους να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. Τους οδήγησε σε αυτήν το δίδυμο των ψηλών τους, καθώς Ουάτσον και Κρούζερ κυριάρχησαν στις μάχες στις δύο ρακέτες. Ο πρώτος τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 12/14 δίποντα, 13 ριμπάουντ και ο δεύτερος με 21 πόντους, 8/15 σουτ και πέντε ριμπάουντ. Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Μπράντον Τέιλορ με 10 πόντους και επτά ασίστ.
Για τον Προμηθέα Πάτρας αυτή ήταν η τρίτη, διαδοχική ήττα. Μέσα από αυτό το σερί βρίσκεται πια στο 6-8, έχοντας αρνητικό συντελεστή και στο «Δ.Τόφαλος» με ρεκόρ 3-4. Κορυφαίος του ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ 15 πόντους είχε ο Κόλεμαν και 10 με πέντε ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ πρόσθεσε ο Μπαζίνας.
Με τον Ουάτσον κυρίαρχο αφού σημείωσε τους 10 πρώτους πόντους τους, ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 10-6 στο 5’ και σουτάροντας καλά, βρέθηκε στο +9 (12-21 στο 7’) πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο με τη διαφορά στους έξι (21-27). Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα, έβγαζαν συνεργασίες (16 ασίστ στο ημίχρονο που ως επί το πλείστον είχαν αποδέκτη τον Ουάτσον που είχε 21 πόντους στο 20’) και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (23-36). Ο Γκρέι όμως παρέσυρε τους υπόλοιπους παίκτες του Προμηθέα που πλησίασε στον πόντο (39-40 στο 18’) για να κλείσει το ημίχρονο με σκορ 43-47.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, στο πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου (51-49) και το παιχνίδι ήταν πια πολύ ισορροπημένο (60-60 στο 26’, 64-64 στο 28’) και στο 30’ όλα ήταν ανοιχτά (67-70). Ένα τρίποντο του Κρούζερ που πήρε τη σκυτάλη από τον Ουάτσον στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε τον Πανιώνιο μπροστά με οχτώ (78-85 στο 37’). Ο Γκρέι κράτησε «ζωντανό» τον Προμηθέα με τρίποντο με το οποίο μείωσε στους τρεις (84-87) μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό αλλά ο Νικολαΐδης με ένα κρίσιμο καλάθι έκανε το 84-89 και έκρινε το παιχνίδι, αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν τον τρόπο αλλά και τον χρόνο για να επιστρέψουν.
Τα δεκάλεπτα: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
