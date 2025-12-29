Επίσημο: Τέλος από τον Πανιώνιο ο Ζούρος
Ο Ηλίας Ζούρος αποτελεί παρελθόν από τον Πανιώνιο, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να είναι φαβορί για να τον διαδεχτεί.
Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Ηλίας Ζούρος από τον πάγκο του Πανιώνιου.
Ο Έλληνας τεχνικός παραιτήθηκε μετά την ήττα από τον Ηρακλή και η διοίκηση της ομάδας έκανε δεκτή την παραίτησή του.
Φαβορί για να τον διαδεχτεί είναι ο Νέναντ Μάρκοβιτς του οποίου η απάντηση αναμένεται μέσα στη μέρα.
Τέλος ο Ζούρος κι επίσημα – Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:
«Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή (27.12.2025) ο κ.Ηλίας Ζούρος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του head coach.
Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αποδέχεται την παραίτηση του κ.Ζούρου, τον ευχαριστεί για την παρουσία του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στο μέλλον.
Χρέη πρώτου προπονητή στην αναμέτρηση με την Bourges για το Eurocup την Τρίτη (30.12) θα έχει ο Νίκος Καραγιάννης, αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, η οποία στηρίζει απόλυτα την ΚΑΕ κι έχει άριστη συνεργασία μαζί της».
