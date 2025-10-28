Ο Πανιώνιος έχασε το μυαλό του και την συγκέντρωσή του στο τέλος και παρά το γεγονός πως ήταν μπροστά στο σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, ηττήθηκε από την Τρέντο στο τέλος με 91-87 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο ντεμπούτο του κόουτς Ζούρου. Μοιραίος ο Γουότσον, ο οποίος παρά τους 20 πόντους τους οποίους πέτυχε, έχασε την προτελευταία επίθεση των Νεοσμυρνιωτών στο ματς και ακολούθως έκανε επιθετικό, φάουλ, το οποίο ήταν και το πέμπτο προσωπικό.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε το ματς έχοντας στο μυαλό του να πάει το ματς σε λιγότερες κατοχές και να αρχίσει από την άμυνα απέναντι στην Τρέντο. Στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης οι Νεοσμυρνιώτες ήταν μπροστά στο σκορ με 13-8. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείως με τον Πανιώνιο μπροστά με +2 και σκορ 19-17.

Το ματς συνέχισε να είναι κλειστό και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κρατά το προβάδισμα και να προηγείται με 33-30 στο 17’ της αναμέτρησης. Σε εκείνο το σημείο ο Γουότσον τραυματίστηκε και έπιασε το γόνατό του και άγχωσε άπαντες στο κλειστό της Γλυφάδας, όμως τελικά συνέχισε στο ματς. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με buzzer beater τρίποντο του Πάπας και βρήκε τον Πανιώνιο να προηγείται με +7 και σκορ 42-35.

Ο Πανιώνιος συνέχισε με το ίδιο τέμπο και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου με την διαφορά να ανεβαίνει για πρώτη φορά σε διψήφιο και συγκεκριμένα στο +11 και σκορ 53-42 στο 24’. Οι Νεοσμυρνιώτες ξέφυγαν με 13 πόντους στο στο 28’ και σκορ 67-54, με τον Καντσελιέρι να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Πανιώνιο μπροστά στο +9 και σκορ 72-63.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Τρέντο επέστρεψε και έφτασε μέχρι το -2 , καθώς μείωσε σε 80-78 στο 35’, κάνοντας το ματς ντέρμπι στο τελευταίο κομμάτι του. Η ιταλική ομάδα πέρασε και μπροστά στο σκορ με 87-84 στο 38’, με τον Πανιώνιο να χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του μετά την πεντάλεπτη διακοπή, εξαιτίας του τραυματισμού, ενός εκ των τριών διαιτητών. Η Τρέντο πήρε τελικά τη νίκη με 91-87 και τον Πανιώνιο να τα κάνει όλα λάθος στο τέλος του ματς και με τον Γουότσον να αποβάλλεται με 5ο φάουλ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περάντι, Χάτζιτς, Τσελίκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-17, 42-35, 72-63, 87-91

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 20 (8/14 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σταρκς 8 (2/13 σουτ, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Πάπας 12 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 18 (6/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Οικονομόπουλος, Λούις 18 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κρούζερ 8 (1), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στούαρντ 18 (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζόουνς 20 (6/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νιάνγκ 10 (1), Γιόγκελα 16 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φοράι, Αϊριένμπουβα, Μαβούγκμπε 4 (7 ριμπάουντ), Όλντριτζ 2, Γιακιμόβσκι 8 (1), Μπαγιέχε 8 (6 ριμπάουντ), Χασάν 5 (1)