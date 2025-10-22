Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος 91-63: Οι «κυανέρυθροι» σε ελεύθερη πτώση
Μια ακόμη ήττα για τον Πανιώνιο, η τρίτη σε τέσσερις αγώνες, αυτή τη φορά με το «βαρύ» 91-63 στην Ποντγκόριτσα από την Μπουντούτσνοστ για την 4η αγωνιστική του EuroCup.
Μακριά από τον καλό του εαυτό βρέθηκε ο Πανιώνιος, γνωρίζοντας την τρίτη του ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές στον Β’ όμιλο του EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με το βαρύ 91-63 από τη Μπουντούτσνοστ στην Ποντγκόριτσα, σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να φανούν ανταγωνιστικοί.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, που πλέον υποχώρησε στο 1-3, παρατάχθηκε χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς και εμφάνισε σοβαρά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση. Κανένας παίκτης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει αισθητά, αν και οι Λούις (13π.), Κρούζερ (12π.), Λούντζης (12π.) και Πάπας (11π.) προσπάθησαν να δώσουν λύσεις. Άλλωστε με 7/29 τρίποντα και 18 λάθη για μόλις 16 ασίστ, οι «κυανέρυθροι» δεν είχαν τύχη…
Αντίθετα, η Μπουντούτσνοστ, η οποία ισορρόπησε το ρεκόρ της σε 2-2, εκμεταλλεύτηκε πλήρως την έδρα της και παρουσίασε επιθετική πολυφωνία με υψηλά ποσοστά τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα. Κορυφαίοι για την ομάδα του Μαυροβουνίου ήταν οι Μπουτέιγ (16π.), ΜακΓκί (15π.) και Σουλάιμον (13π.), που έδωσαν τον τόνο σε μια πειστική εμφάνιση.
Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63
ΔIAITHTEΣ: Πάντερ, Πιρ, Μαβίσου
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Σουλάιμον 13 (2), ΜακΓκί 15 (3), Μέις 8 (2), Τόμσον 9, Σλάβκοβιτς, Τανάσκοβιτς 6, Φέρελ 2, Γιοβάνοβιτς 6, Μόργκαν 6, Μπουτσιέλ 8, Νίκολιτς 2, Μπουτέιγ 16 (2).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουγκάζ): Γουάτσον 4, Σταρκς 2, Πάπας 11 (3), Λούντζης 12, Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 13 (1), Γουόλ 2, Κρούζερ 12 (2), Πατρίκης, Γκίκας.
- Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
- Τσέλσι – Άγιαξ 5-1: Του έκανε… πλάκα! (vid)
- Champions League: Η βαθμολογία της League Phase σε 3 αγωνιστικές – Αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική (pic)
- Όλα τα γκολ της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
- Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0: «Γκέλα» για τους Μπεργκαμάσκι (vid)
- Άιντραχτ – Λίβερπουλ 1-5: Πεντάρα στην Φρανκφούρτη για τους Reds (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις