sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος 91-63: Οι «κυανέρυθροι» σε ελεύθερη πτώση
Μπάσκετ 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:01

Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος 91-63: Οι «κυανέρυθροι» σε ελεύθερη πτώση

Μια ακόμη ήττα για τον Πανιώνιο, η τρίτη σε τέσσερις αγώνες, αυτή τη φορά με το «βαρύ» 91-63 στην Ποντγκόριτσα από την Μπουντούτσνοστ για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Μακριά από τον καλό του εαυτό βρέθηκε ο Πανιώνιος, γνωρίζοντας την τρίτη του ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές στον Β’ όμιλο του EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με το βαρύ 91-63 από τη Μπουντούτσνοστ στην Ποντγκόριτσα, σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να φανούν ανταγωνιστικοί.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, που πλέον υποχώρησε στο 1-3, παρατάχθηκε χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς και εμφάνισε σοβαρά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση. Κανένας παίκτης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει αισθητά, αν και οι Λούις (13π.), Κρούζερ (12π.), Λούντζης (12π.) και Πάπας (11π.) προσπάθησαν να δώσουν λύσεις. Άλλωστε με 7/29 τρίποντα και 18 λάθη για μόλις 16 ασίστ, οι «κυανέρυθροι» δεν είχαν τύχη…

Αντίθετα, η Μπουντούτσνοστ, η οποία ισορρόπησε το ρεκόρ της σε 2-2, εκμεταλλεύτηκε πλήρως την έδρα της και παρουσίασε επιθετική πολυφωνία με υψηλά ποσοστά τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα. Κορυφαίοι για την ομάδα του Μαυροβουνίου ήταν οι Μπουτέιγ (16π.), ΜακΓκί (15π.) και Σουλάιμον (13π.), που έδωσαν τον τόνο σε μια πειστική εμφάνιση.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63

ΔIAITHTEΣ: Πάντερ, Πιρ, Μαβίσου

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Σουλάιμον 13 (2), ΜακΓκί 15 (3), Μέις 8 (2), Τόμσον 9, Σλάβκοβιτς, Τανάσκοβιτς 6, Φέρελ 2, Γιοβάνοβιτς 6, Μόργκαν 6, Μπουτσιέλ 8, Νίκολιτς 2, Μπουτέιγ 16 (2).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουγκάζ): Γουάτσον 4, Σταρκς 2, Πάπας 11 (3), Λούντζης 12, Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 13 (1), Γουόλ 2, Κρούζερ 12 (2), Πατρίκης, Γκίκας.

Headlines:
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε (vid)
Champions League 22.10.25

Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε (vid)

Μετά τις ήττες από την Αρσεναλ και την Ντόρτμουντ η Αθλέτικ Μπιλμπάο έκανε…σεφτέ, σταματώντας το σερί της Καραμπάγκ που μετρούσε δυο νίκες. Χρυσή αλλαγή ο Ναβάρο, MVP ο Γκουρουθέτα με δυο γκολ!`

Βάιος Μπαλάφας
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
Μπάσκετ 22.10.25

Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στη φετινή πρεμιέρα του ΝΒΑ, ωστόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο