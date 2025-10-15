Πανιώνιος – Μπουργκ 56-66: Ήταν άστοχος και ηττήθηκε για 2η φορά (vid)

Τη δεύτερη ήττα του στην Ευρώπη γνώρισε ο Πανιώνιος που είδε την Μπουργκ να επικρατεί με 66-56 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Group B του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» μπόρεσαν να μείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, καθώς στη συνέχεια οι Γάλλοι επέδειξαν την ανωτερότητά τους χτίζοντας και διψήφιες διαφορές. Το ελληνικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στον επιθετικό ρυθμό των φιλοξενούμενων και είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο σημείωσε μόλις 10 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Στο φινάλε το σύνολο του Λούκα Παβίτσεβιτς προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή του, αλλά η Μπουργκ τη διαχειρίστηκε σωστά και εν τέλει επικράτησε.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντάριους ΜακΓκι με 17 πόντους, ενώ ο Βίνσεντ Μίτσελ πρόσθεσε άλλους 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για τον Ιστορικό που είχε μόλις 21/61 στου εντός παιδιάς, ξεχώρισαν ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 11 πόντους και ο Νέιτ Γουότσον με 10 και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

Πανιώνιος (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10 (5/11 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Σταρκς 9 (2/8 σουτ, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πάπας 7, Λούντζης 5 (2/10 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Τσαλμπούρης 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λούις 2 (5 ριμπάουντ), Γουόλ 3 (2 ριμπάουντ), Κρούζερ 7 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χαντς 2 (1/6 σουτ).

Μπουργκ (Φοτού): ΜακΓκί 17 (4/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Μίτσελ 10 (2/5 τρίποντα), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1/6 τρίποντα), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαχ 4 (7 ριμπάουντ), Εμπάγια, Λίντο 7 (4 ριμπάουντ), Κοκίλα 9 (11 ριμπάουντ), Μοκόκα 7 (1).