Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Πανιώνιος – Μπουργκ 56-66: Ήταν άστοχος και ηττήθηκε για 2η φορά (vid)
Μπάσκετ 15 Οκτωβρίου 2025 | 21:56

Πανιώνιος – Μπουργκ 56-66: Ήταν άστοχος και ηττήθηκε για 2η φορά (vid)

Ο Πανιώνιος είχε μόλις 16/38 δίποντα και 5/23 τρίποντα με αποτέλεσμα να ηττηθεί εντός έδρας από τη Μπουργκ με 66-56 και να γνωρίσει την 2η ήττα του σε τρία παιχνίδια στο Eurocup.

Τη δεύτερη ήττα του στην Ευρώπη γνώρισε ο Πανιώνιος που είδε την Μπουργκ να επικρατεί με 66-56 στο κλειστό της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Group B του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» μπόρεσαν να μείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, καθώς στη συνέχεια οι Γάλλοι επέδειξαν την ανωτερότητά τους χτίζοντας και διψήφιες διαφορές. Το ελληνικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στον επιθετικό ρυθμό των φιλοξενούμενων και είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο σημείωσε μόλις 10 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Στο φινάλε το σύνολο του Λούκα Παβίτσεβιτς προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή του, αλλά η Μπουργκ τη διαχειρίστηκε σωστά και εν τέλει επικράτησε.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντάριους ΜακΓκι με 17 πόντους, ενώ ο Βίνσεντ Μίτσελ πρόσθεσε άλλους 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για τον Ιστορικό που είχε μόλις 21/61 στου εντός παιδιάς, ξεχώρισαν ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 11 πόντους και ο Νέιτ Γουότσον με 10 και 11 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα

Πανιώνιος (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10 (5/11 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Σταρκς 9 (2/8 σουτ, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πάπας 7, Λούντζης 5 (2/10 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Τσαλμπούρης 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λούις 2 (5 ριμπάουντ), Γουόλ 3 (2 ριμπάουντ), Κρούζερ 7 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χαντς 2 (1/6 σουτ).

Μπουργκ (Φοτού): ΜακΓκί 17 (4/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Μίτσελ 10 (2/5 τρίποντα), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1/6 τρίποντα), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαχ 4 (7 ριμπάουντ), Εμπάγια, Λίντο 7 (4 ριμπάουντ), Κοκίλα 9 (11 ριμπάουντ), Μοκόκα 7 (1).

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι 100 κορυφαίοι στο NBA από το «Bleacher Report»: Η θέση του Γιάννης Αντετοκούνμπο – Έκπληξη με Ντουράντ
Μπάσκετ 15.10.25

Αυτοί είναι οι 100 κορυφαίοι στο NBA: Η θέση του Γιάννη και η έκπληξη με Ντουράντ

Λίγο πριν τo τζάμπολ της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, το Bleacher Report δημοσίευσε λίστα με το Top-100 των παικτών της νέας σεζόν και «τοποθέτησε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εκτός 10άδας ο Ντουράντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
