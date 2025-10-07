sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ουλμ- Πανιώνιος 103 – 96: «Λύγισαν» στο τέλος οι «κυανέρυθροι»
Παρά τους 23 πόντους του Χαντς και τους 18 του ο Λιούις, ο Πανιώνιος δεν απέφυγε την ήττα στη Γερμανία απέναντι στην ισχυρή Ουλμ, χάνοντας με 103-96.

Σύνταξη
Σε ένα παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικός μέχρι τέλους, ο Πανιώνιος ηττήθηκε από την Ουλμ με 103-96 στη Γερμανία, για τη 2η αγωνιστική του Β’ ομίλου του Eurocup.

Λάθη και αστοχία στο φινάλε υποχρέωσαν την ελληνική ομάδα στην πρώτη της ήττα και πλέον οι κυανέρυθροι έχουν απολογισμό 1-1. Αντιθέτως η γερμανική ομάδα έκανε το 2Χ2 και συνεχίζει με το απόλυτο των νικών.

Με την παραγωγικότητα του στα ύψη, έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, αλλά την άμυνα να μην ενεργοποιείται σε κανένα σημείο του αγώνα, ο Πανιώνιος ακολουθούσε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έψαχνε το ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, προκειμένου να πανηγυρίσει το πρώτο του «διπλό».

Συγκεκριμένα, στον… επίλογο της αναμέτρησης οι «κυανέρυθροι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά με τρίποντα από τους Χαντς και Λιούις, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (82-81). Ωστόσο, η αντίδραση των Λέντλουμ και Τζένσεν ήταν άμεση, με ένα μικρό σερί 4-0 που ανέβασε το σκορ στο 85-81. Ο Λιούις δεν άφησε τη διαφορά να μεγαλώσει και με νέο εύστοχο τρίποντο μείωσε και πάλι σε 85-84.

Στη συνέχεια, ο Λέντλουμ εκμεταλλεύτηκε την κακή περιφερειακή άμυνα της ελληνικής ομάδα και από τα 6,75 μέτρα σκόραρε για το 88-84, ενώ ο Τζένσεν «βομβάρδισε» και πάλι από τα 9 μέτρα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 5 πόντους (93-88). Παρά τις προσπάθειες του Πανιωνίου, που μείωσε στους 3 με 1/2 βολές του Ουότσον στα 20΄΄ πριν από το φινάλε (99-96), η Ουλμ κατάφερε να ελέγξει την τελευταία φάση.

Μετά από κλέψιμο του Ουόλ, αστοχία του Χαντς στον τρίποντο της ισοφάρισης και λάθος του Λούντζη, η γερμανική ομάδα κράτησε την κατοχή και έγραψε το τελικό 103-96.

Διαιτητές: Κοβάλσκι, Μπουμπέρ, Πόρομπιτς

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96

Ουλμ (Τάι Χάρελσον): Βάιντεμαν 16 (4), Σόρμαν, Μπράουν 6, Λέντλουμ 20 (2), Ντιακίτε, Τζένσεν 13 (3), Όσμπορν 7 (1), Σμιθ 14 (1), Ανιγκμπάτα 2, Γκαραβάλια 5 (1), Σένγκφελντερ 20 (2).

Πανιώνιος (Λούκα Παβίτσεβιτς): Ουάτσον 11, Σταρκς 2, Πάπας, Λούντζης 6, Τσαλμπούρης 12 (2), Λιούις 18 (4), Ουόλ 15, Κρούζερ 9 (1), Χαντς 23 (4).

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)
Μπάσκετ 06.10.25
Μπάσκετ 06.10.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
Μπάσκετ 06.10.25
Μπάσκετ 06.10.25

Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Πότε ξεκινά το NBA Europe, πόσες ομάδες θα έχει, ποιο θα είναι το φορμάτ. Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου έχει τις απαντήσεις…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Τα σενάρια 07.10.25
Τα σενάρια 07.10.25

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Ποδόσφαιρο 07.10.25
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Σύνταξη
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
