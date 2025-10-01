Πανιώνιος – Κέμνιτζ 89-86παρ. (77-77κ.δ): Επιστροφή στην Ευρώπη με νίκη
Έστω κι αν το παιχνίδι έφτασε στην παράταση ο Πανιώνιος κατάφερε να «λυγίσει» τη Κέμνιτζ με 89-86 και να επιστρέψει έτσι νικηφόρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Πέρασαν 12 χρόνια από την τελευταία παρουσία που είχε ο Πανιώνιος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όμως ο Ιστορικός επέστρεψε δυναμικά και στην πρεμιέρα του EuroCup (Β’ όμιλος)πήρε μια πολύτιμη νίκη επί της Κέμνιτζ στην παράταση με 89-86 (77-77 κ.δ) αρχίζοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του.
Το σύνολο του Λούκα Παβίτσεβιτς ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όμως από τα μέσα της τρίτης περιόδου άλλαξε εντελώς το σκηνικό φτάνοντας στην ανατροπή. Μάλιστα οι «κυανέρυθροι» θα μπορούσαν να είχαν καθαρίσει την υπόθεση νίκη και στην κανονική διάρκεια αλλά οι Γερμανοί έστειλαν το παιχνίιδ στην παράταση με το 77-77.
Εκεί ο Πανιώνιος ήταν ακόμα καλύτερος, έτρεξε ένα επιμέρους 12-9 και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στη μεγάλη επιστροφή του στα ευρωπαϊκά… σαλόνια. Βλέποντας παράλληλα ακόμα πιο αισιόδοξα τη συνέχεια στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Euroleague.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μιχάλης Λούντζης με 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Γιώργου Τσαλμπούρη που πρόσθεσε άλλους 15. Από την άλλη πλευρά, ο Κόρι Ντέιβις Τζούνιορ σταμάτησε στους 26 και ο Τζον Νιούμαν στους 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77, 89-86 παράταση
Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα
