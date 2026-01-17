Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:30
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό - Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Οι 12 μήνες του «πλανήτη Τραμπ» και το «δόγμα» της Αθήνας
Media 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:47

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Οι 12 μήνες του «πλανήτη Τραμπ» και το «δόγμα» της Αθήνας

Οσα φέρνει ένας χρόνος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Οσα φέρνει ένας χρόνος

Οι 12 μήνες του «πλανήτη Τραμπ» και το «δόγμα» της Αθήνας

***

ΤΟ ΒΗΜΑ
Αλλα κόλπα
Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης
***

 Αγρότες – Κυβέρνηση

  • Σκηνές και παρασκήνια στο δράμα της κυβέρνησης με τους αγρότες
  • Συνέντευξη Κωστής Χατζηδάκης: «Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά με πετροπόλεμο»

***

Νέες προσφορές

Τράπεζες – Βγαίνουν ξανά στο κυνήγι καταθετών

***

Προσοχή κίνδυνος

Social media: Σαρώνουν το Grok και το sextortion

***

Νέες θεραπείες

Μικροβίωμα: Εκεί που κρύβονται τα μυστικά του εγκεφάλου

***

Λαϊκή τέχνη

Νήμα ανάπτυξης – Η χειροτεχνία επιστρέφει – αυτή τη φορά με σχέδιο

***

The Wall Street Journal

Προσωπική υπόθεση: Τι ώρα θα πρέπει να ξυπνάει κάποιος το πρωί;

***

Ακόμα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: Το Φρουτολόγιο-ημερολόγιο 2026, Harper’s Bazaar & ΒΗΜΑGAZINO

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Φρουτολόγιο-ημερολόγιο 2026 του Ευγένιου Τριβιζά, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ 2026 Του Ευγένιου Τριβιζά

Ο θρυλικός κόσμος της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ» σε μια πρωτότυπη συλλεκτική έκδοση που ανανεώνει την έννοια του ημερολόγιου. Δεν πρόκειται για ένα απλό ημερολόγιο. Το «ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ» σε προσκαλεί να στοχαστείς, να θυμηθείς, να του εμπιστευθείς όσα έζησε και σχεδιάζεις να ζήσεις. Ποιος σου έδωσε χαρά; Ποιος σε πίκρανε; Τι έχασες; Τι βρήκες; Τι τόλμησες; Τι ξεκίνησες; Τι ειπώθηκε και τι έμεινε ανείπωτο;

Κάθε μήνας μια έκπληξη! Κάθε σελίδα ένα παράθυρο στον ονειρικό κόσμο της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ», με τους αξέχαστους ήρωες και το ανατρεπτικό πνεύμα που σημάδεψε γενιές αναγνωστών και θεατών, ως αξεπέραστη τηλεοπτική σειρά, ως ξεκαρδιστικό κόμικς , ως μαγευτικό θεματικό πάρκο, ως φαντασμαγορικό street Happening, ως άρμα τρελού Πατρινού Καρναβαλιού, ως πρωτοποριακό μιούζικαλ!

HARPER’S BAZAAR

Στην “καρδιά” του χειμώνα, το νέο τεύχος συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια που θα σας εξασφαλίσουν την άνεση και το εμβληματικό στυλ που προστάζει η εποχή, ταξιδεύει μέχρι τους Δολομίτες αντλώντας έμπνευση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κορτίνα και επιλέγει για cover girl μία υπέροχη γυναίκα, που παρά την λαμπερή της καριέρα και προσωπική ζωή, διοχετεύει καθημερινά την αστείρευτη ενέργεια και ευαισθησία της σε πολύτιμη κοινωνική προσφορά. Ο λόγος, για την Νατάλια Βοντιάνοβα.

Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες δημιουργίες της ανοιξιάτικης σεζόν, παρουσιάζουμε τις κυρίαρχες τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Παρισιού, του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης και ξεχωρίζουμε τα σύνολα που μας εντυπωσίασαν και που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό η εντυπωσιακή νέα super star Camilla Morone. Η Αμερικανοαργεντινή ηθοποιός η οποία θεωρείται το νέο παγκόσμιο sex symbol πρωταγωνιστεί σε τρεις πολυσυζητημένες τηλεοπτικές υπερπαραγωγές ενώ η αισθησιακή σκηνή από το άκρως επιτυχημένο “The Night Manager” με τους δύο πολύ γοητευτικούς συμπρωταγωνιστές της «παίζει» παντού, έχοντας δημιουργήσει τεράστιο διεθνή θόρυβο. Μόλις 28 ετών, πανέμορφη, ταλαντούχα η Μορόνε ήρθε για να μείνει.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή ημεριλογίου: «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ»: €1,65)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26 Upd: 21:48

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
Μπάσκετ 17.01.26

Αισιοόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο