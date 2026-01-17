Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Οι 12 μήνες του «πλανήτη Τραμπ» και το «δόγμα» της Αθήνας
Οσα φέρνει ένας χρόνος
- Πότε επιτρέπεται και πότε όχι η προσπέραση από δεξιά
- Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη γυναίκα από τον σύντροφό της - Τη φιλοξένησε στο σπίτι της
- Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
***
Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης
Αγρότες – Κυβέρνηση
- Σκηνές και παρασκήνια στο δράμα της κυβέρνησης με τους αγρότες
- Συνέντευξη Κωστής Χατζηδάκης: «Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά με πετροπόλεμο»
***
Νέες προσφορές
Τράπεζες – Βγαίνουν ξανά στο κυνήγι καταθετών
***
Προσοχή κίνδυνος
Social media: Σαρώνουν το Grok και το sextortion
***
Νέες θεραπείες
Μικροβίωμα: Εκεί που κρύβονται τα μυστικά του εγκεφάλου
***
Λαϊκή τέχνη
Νήμα ανάπτυξης – Η χειροτεχνία επιστρέφει – αυτή τη φορά με σχέδιο
***
The Wall Street Journal
Προσωπική υπόθεση: Τι ώρα θα πρέπει να ξυπνάει κάποιος το πρωί;
***
Ακόμα
Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: Το Φρουτολόγιο-ημερολόγιο 2026, Harper’s Bazaar & ΒΗΜΑGAZINO
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Φρουτολόγιο-ημερολόγιο 2026 του Ευγένιου Τριβιζά, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.
ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ 2026 Του Ευγένιου Τριβιζά
Ο θρυλικός κόσμος της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ» σε μια πρωτότυπη συλλεκτική έκδοση που ανανεώνει την έννοια του ημερολόγιου. Δεν πρόκειται για ένα απλό ημερολόγιο. Το «ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ» σε προσκαλεί να στοχαστείς, να θυμηθείς, να του εμπιστευθείς όσα έζησε και σχεδιάζεις να ζήσεις. Ποιος σου έδωσε χαρά; Ποιος σε πίκρανε; Τι έχασες; Τι βρήκες; Τι τόλμησες; Τι ξεκίνησες; Τι ειπώθηκε και τι έμεινε ανείπωτο;
Κάθε μήνας μια έκπληξη! Κάθε σελίδα ένα παράθυρο στον ονειρικό κόσμο της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ», με τους αξέχαστους ήρωες και το ανατρεπτικό πνεύμα που σημάδεψε γενιές αναγνωστών και θεατών, ως αξεπέραστη τηλεοπτική σειρά, ως ξεκαρδιστικό κόμικς , ως μαγευτικό θεματικό πάρκο, ως φαντασμαγορικό street Happening, ως άρμα τρελού Πατρινού Καρναβαλιού, ως πρωτοποριακό μιούζικαλ!
HARPER’S BAZAAR
Στην “καρδιά” του χειμώνα, το νέο τεύχος συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια που θα σας εξασφαλίσουν την άνεση και το εμβληματικό στυλ που προστάζει η εποχή, ταξιδεύει μέχρι τους Δολομίτες αντλώντας έμπνευση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κορτίνα και επιλέγει για cover girl μία υπέροχη γυναίκα, που παρά την λαμπερή της καριέρα και προσωπική ζωή, διοχετεύει καθημερινά την αστείρευτη ενέργεια και ευαισθησία της σε πολύτιμη κοινωνική προσφορά. Ο λόγος, για την Νατάλια Βοντιάνοβα.
Λίγο πριν κάνουν την εμφάνισή τους στις βιτρίνες οι πρώτες δημιουργίες της ανοιξιάτικης σεζόν, παρουσιάζουμε τις κυρίαρχες τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Παρισιού, του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης και ξεχωρίζουμε τα σύνολα που μας εντυπωσίασαν και που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας.
ΒΗΜΑGAZINO
Στο εξώφυλλό η εντυπωσιακή νέα super star Camilla Morone. Η Αμερικανοαργεντινή ηθοποιός η οποία θεωρείται το νέο παγκόσμιο sex symbol πρωταγωνιστεί σε τρεις πολυσυζητημένες τηλεοπτικές υπερπαραγωγές ενώ η αισθησιακή σκηνή από το άκρως επιτυχημένο “The Night Manager” με τους δύο πολύ γοητευτικούς συμπρωταγωνιστές της «παίζει» παντού, έχοντας δημιουργήσει τεράστιο διεθνή θόρυβο. Μόλις 28 ετών, πανέμορφη, ταλαντούχα η Μορόνε ήρθε για να μείνει.
Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή ημεριλογίου: «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ»: €1,65)
