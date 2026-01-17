Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Η συνάντηση της Σοφίας Λόρεν με τον Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ το 1961 ήταν τυχαία. Η ντίβα της Τσινετσιτά θα φωτογραφιζόταν από τον σπουδαίο φωτορεπόρτερ για το περιοδικό LIFE. Εκείνα τα κλικ έγιναν αφορμή για μια αδιάρρηκτη φιλία που διήρκεσε δεκαετίες.

Το χρονικό αυτής της συμμαχίας είναι και η μονογραφία Sophia που υπογραμμίζει την αλλαγή. Σήμερα, η σχέση μεταξύ των διασημοτήτων και A-Listers και εκείνων που τις φωτογραφίζουν είναι γενικά απόμακρη και επιβλέπεται αυστηρά από PRs, των οποίων η δουλειά είναι να διαχειρίζονται την προσεκτικά κατασκευασμένη δημόσια εικόνα των πελατών τους. Ο έλεγχος είναι το παν και δίνεται τεράστια προσοχή στην καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης εμφάνισης και στιλ που θα συμβαδίζει με το απόλυτο σχέδιο καριέρας.

Το τελευταίο βιβλίο του εκδοτικού οίκου Taschen αποδεικνύει κατηγορηματικά, μέσα από 200 ανέκδοτα κλικ, ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Με τον απλό τίτλο Sophia by Eisenstaedt – και οι δύο χαρακτήρες απολαμβάνουν τόσο μεγάλη φήμη που ένα μόνο όνομα για τον καθένα αρκεί – πρόκειται για μια έκδοση που ουσιαστικά κάνει ακριβώς αυτό που λέει.

Υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή που μιλά για την αξιοσημείωτα στενή επαγγελματική σχέση μεταξύ της σταρ και του άνδρα που κατέγραψε τόσες πολλές στιγμές της ζωής της και στη συνέχεια ο αναγνώστης ξεκινά ένα ταξίδι στο χωροχρόνο μέσα από 200 εντυπωσιακές φωτογραφίες που καλύπτουν τις δύο δεκαετίες που την είδαν ουσιαστικά να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο του κινηματογράφου.

Αυτό που είναι αμέσως προφανές είναι ότι αυτές δεν είναι φωτογραφίες που θα περιμένατε να δείτε από τους σημερινούς celebrities. Eίναι σχεδόν σαν οικογενειακές φωτογραφίες, αν και τραβηγμένες με μεγάλη τεχνική ακρίβεια και το timing ενός δεξιοτέχνη. Είναι αυθόρμητες, χαρούμενες, χωρίς πόζες και απόλυτα αληθινές. Ο Άιζενστατ – ή Άιζι όπως ήταν παγκοσμίως γνωστός – είχε σαφώς αναπτύξει έναν στενό δεσμό με το θέμα του, έναν δεσμό όπου υπήρχε έμφυτη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο και η βέβαιη γνώση ότι τίποτα το άκομψο ή το κολακευτικό δεν θα επιτρεπόταν ποτέ να τυπωθεί.

Όταν ρωτήθηκε από το Life τι μοναδικό αποτύπωσε ο Άιζι σε αυτήν, η Λόρεναπάντησε: «Ότι ήμουν ένα κορίτσι, χαρούμενη για τη ζωή της, επειδή δεχόταν οτιδήποτε συνόδευε το έργο της. Απλώς να είναι πραγματικά, απόλυτα ευτυχισμένη».

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Άιζενστατ είχε μια έμφυτη ικανότητα να κάνει τους ανθρώπους να χαλαρώνουν στο φακό του, προτιμώντας να τους φωτογραφίζει στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου ένιωθαν πιο άνετα. Η άλλη τεχνική του ήταν να προσελκύει και να φωτογραφίζει τα θέματά του από το ίδιο επίπεδο, οπότε η διαδικασία λήψης φωτογραφιών ήταν πιο αυθόρμητη και έγινε φυσικό μέρος της συζήτησης.

Η σχέση εμπιστοσύνης αναπτύτχθηκε και σε άλλους καιρούς, όταν όσοι θεωρούνταν αξιόπιστοι είχαν αξιοσημείωτη πρόσβαση να πηγαίνουν σχεδόν όπου ήθελαν και να βγάζουν φωτογραφίες χωρίς περιορισμούς.

Έτσι η Λορέν απαθανατίζεται σε δημόσιες και πολύ ιδιωτικές στιγμές. Σε μια βόλτα με βάρκα όπου η Λόρεν φαίνεται να γελάει και να χαμογελάει και, σε κάποιο σημείο, να κλωτσάει παιχνιδιάρικα τα οπίσθια μιας φίλης της, στα παρασκήνια σε διάφορα πλατό κινηματογράφησης, όπου η ηθοποιός φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται καθόλου την παρουσία του Άισενστατεντ, σε στιγμιότυπα όπου σμήνη θαυμαστών πιέζουν τα παράθυρα ενό αυτοκινήτου για, έστω μια, ματιά στη Βασίλισσα της Ιταλίας.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι οι φωτογραφίες της Λόρεν σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της, όπως την έχει δει με τον γιο της Κάρλο Τζούνιορ, το παιδί που προσπαθούσε χρόνια να συλλάβει και του οποίου η άφιξη ήταν το αντικείμενο παγκόσμιας προσοχής.

Στις μέρες μας, μια τέτοια περίσταση θα ήταν εξαιρετικά σκηνοθετημένη και θα υπόκειτο είτε σε μια τεράστια πληρωμή για αποκλειστικότητα είτε σε μια θριαμβευτική αποκάλυψη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τότε, ωστόσο, ήταν μόνο η σταρ και ο φωτογράφος της, μια χαλαρή και οικεία περίσταση, χωρίς ομάδα υποστήριξης, περίτεχνα φωτιστικά ή μια συνοδεία που παρακολουθούσε στενά τα πράγματα. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες που προέκυψαν φαίνονται εντελώς φυσικές και χωρίς επινοήσεις, και είναι ακόμη καλύτερες γι’ αυτό.

Ως διασημότητα, η Σοφία Λόρεν είχε πάντα τη φήμη για την έξυπνη και προσεκτική διαχείριση της καριέρας και του προφίλ της, και σαφώς είχε νόημα να δημιουργήσει έξυπνες σχέσεις με όσους μπορούσαν να τη βοηθήσουν σε αυτό. Έτσι, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Άιζενστατ και συνειδητοποίησε ότι ήταν κάποιος που ήταν στο πλευρό της, ίσως δεν ήταν εντελώς περίεργο το γεγονός ότι σύντομα έγινε ένας στενός και έμπιστος συνεργάτης.

Το γεγονός ότι στη συνέχεια έγινε κάποιος που την απαθανάτιζε όχι μόνο στα κινηματογραφικά της πλατό αλλά και στον δρόμο, στο σπίτι, με την οικογένειά της και, αργότερα, με τα παιδιά της, αποτελεί απόδειξη του επαγγελματισμού του και του γεγονότος ότι εργαζόταν με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις κάποιου που συχνά περιβαλλόταν από πιο πιεστικούς και επίμονους. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία, ο Άιζενστατ δημιούργησε την εικόνα που είχε το κοινό για τη Λόρεν, όχι μόνο ως ηθοποιό αλλά και ως γυναίκα.

Από όλες τις απόψεις, οι δυό τους τα πήγαιναν τόσο καλά από την αρχή που ένιωθε ότι μπορούσε να χαλαρώσει εντελώς στην παρέα του, επιτρέποντάς του να τραβήξει πολλές φαινομενικά ακάλυπτες φωτογραφίες.

Τον αποκαλούσε «σκιά» της, μια ετικέτα που δεν χρησιμοποιήθηκε σε άλλους φωτογράφους, συμπεριλαμβανομένων των Ιταλών Federico Patellani και Tazio Secchiaroli, και του Αμερικανού Sam Shaw, ο οποίος επίσης τράβηξε αξέχαστες φωτογραφίες της.

«Γευματίζαμε μαζί σε ένα μικρό τραπέζι σε μια καφετέρια», έγραψε αργότερα για μερικές από τις φωτογραφίες του του 1961. «Καθώς μιλούσαμε, τράβηξα φωτογραφίες με έναν φακό 90 mm. Ήταν όλα πολύ χαλαρά και φυσικά, η καλύτερη ατμόσφαιρα για έναν φωτογράφο».

Στις εικόνες του, δεν ήταν πλέον η ξένη του εξωφύλλου του Life του 1955. Ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα που ένιωθε άνετα με το σώμα της και ήταν χαρούμενη, και αυτή η υπέροχη συλλογή φωτογραφιών αποτυπώνει πραγματικά ένα ζωντανό αστέρι με έναν τρόπο που οι σύγχρονες διασημότητες σίγουρα μόνο να ονειρεύονται θα μπορούσαν.

Επέστρεψε για τελευταία φορά, για να τη φωτογραφίσει στη Νέα Υόρκη το 1979 για την κυκλοφορία του βιβλίου Sophia, Living and Loving: Her Own Story, ενός βιβλίου για τη ζωή της, γραμμένο από τον Αμερικανό συγγραφέα A. E. Hotchner. Στα μέσα της δεκαετίας των σαράντα, η ηθοποιός -που απεικονίζεται μόνη της στο διαμέρισμά της, στο τηλέφωνο ή καθισμένη σε ένα γραφείο- επέδειξε μια ήσυχη, συγκρατημένη κομψότητα, καθώς και την αποτελεσματικότητα μιας γυναίκας που είχε συνηθίσει να διαχειρίζεται κάθε πτυχή της εικόνας και της καριέρας της.

Για δεκαετίες, η Σοφία Λόρεν ενσάρκωσε μια ιδέα για τη χώρα της και την οδύσσειά της. Αλλά επίσης ενσάρκωνε -όπως επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες του έμπιστου φίλου και φωτογράφου της- το ταξίδι της ζωής και τα όνειρα τόσων πολλών γυναικών της γενιάς της.

Σήμερα, μέσα από το νέο, μνημειώδες λεύκωμα Sophia των εκδόσεων Taschen, ξετυλίγεται η διαδρομή της γυναίκας που ενσάρκωσε την ιταλική γοητεία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά σπάνια στιγμιότυπα από την ιδιωτική της ζωή, τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και την αθέατη πλευρά της μητρότητας.

Η Σοφία Λόρεν στις φωτογραφίες του Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ είναι μεγαλοπρεπής, πανέμορφη και, ταυτόχρονα, πάντα οικεία. Η πρώτη τους συνάντηση το 1961 για λογαριασμό του περιοδικού LIFE –του σημαντικότερου φωτογραφικού περιοδικού του 20ού αιώνα– σηματοδότησε την αρχή μιας σχέσης εμπιστοσύνης που θα κρατούσε χρόνια.

Aβίαστα όμορφη και τολμηρή, σε ορισμένες στιγμές βαθιά εσωστρεφής, η Βασίλισσα της Ιταλίας επέτρεψε στον φακό να εισχωρήσει στον προσωπικό της κόσμο απαθανατίζοντας την ακόμη και στις πιο ιδιωτικές, οικογενειακές της στιγμές.

Η μαγεία αυτού του λευκώματος έγκειται στην εναλλαγή μεταξύ της δημόσιας δόξας και της οικογενειακής γαλήνης. Ο Άιζενστατ ήταν παρών στα γυρίσματα εμβληματικών ταινιών, όπως το Φιλουμένα Μαρτουράνο – Γάμος Αλά Ιταλικά (1964) και Η Κόμισσα από το Χονγκ Κονγκ (1967). Στις σελίδες η Λόρεν απαθανατίζεται με ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης, όπως τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, τον Μάρλον Μπράντο και τον Τσάρλι Σαπλίν, διατηρώντας πάντα τη δική της αύρα υπεροχής.

Ωστόσο, η αφήγηση γίνεται ακόμη πιο καθηλωτική όταν η κάμερα μεταφέρεται μακριά από τα φώτα.

Ο Άιζενστατ κατέγραψε το ταπεινό της ξεκίνημα στη Νάπολη, αλλά και τις προσωπικές στιγμές στη μεγαλοπρεπή βίλα της κοντά στη Ρώμη, πλάι στον σύζυγό της Κάρλο Πόντι, τον κατά 22 χρόνια μεγαλύτερο της, Κάρλο Πόντι.

Ο έρωτας τους ήταν μυθιστορηματικός και το σκάνδαλο μεγάλο. Το διαζύγιο δεν είναι νόμιμο στην Ιταλία και ο Πόντι είναι ήδη παντρεμένος. Το 1964, οι δύο εραστές ζητούν τη γαλλική υπηκοότητα για να μπορέσουν να παντρευτούν το 1966. Μερικά χρόνια πριν, το 1957, η Σοφία και ο Κάρλο είχαν παντρευτεί στο Μεξικό -όταν ο Κάρι Γκραντ τής είχε κάνει πρόταση γάμου και ο Πόντι φοβήθηκε ότι θα τη χάσει-, όπου η νομοθεσία επέτρεπε το διαζύγιο.

Το Βατικανό κατηγόρησε τον Πόντι για διγαμία και ξεσπά παγκόσμιο σκάνδαλο. Για να του επιτρέψουν να γυρίσει στην Ιταλία, του επιβάλλουν την ακύρωση του γάμου. Στη Ρώμη δεν μπορεί να ζήσει με τη Σοφία -ούτε καν να κυκλοφορήσει μαζί της. Το όνειρό τους θα γίνει πραγματικότητα στο Παρίσι.

Με το ντεμπούτο της Λόρεν στη Ρώμη οι γνώμες διχάζονται. Η ίδια, χωρίς αυτοπεποίθηση, αυτοπροσδιορίζεται ως «παχιά, με μεγάλη περιφέρεια, πολύ μακριά μύτη και υπερβολικό στόμα». Την πρώτη φορά που την είδε ο Πόντι ισχυρίστηκε ότι τον τράβηξε πολύ περισσότερο η προσωπικότητά της παρά η ομορφιά της. «Ακτινοβολούσε!» θα πει.

Η 17χρονη τότε Λόρεν βρίσκεται στη βραδιά για τον διαγωνισμό Μις Ρώμη. Ο Κάρλο Πόντι είναι στην κριτική επιτροπή, την προσέχει και την καλεί στο τραπέζι του.

«Ήταν πολύ ευγενής. Με ρώτησε γιατί δεν λάμβανα μέρος στον διαγωνισμό και μου πρότεινε να με γράψει. Δεν ήταν ούτε ο πιο γοητευτικός ούτε ο πιο ωραίος άντρας που είχα γνωρίσει, αλλά είχε ένα ευχάριστο πρόσωπο. Δέχτηκα να λάβω μέρος. Νομίζω ότι περίμενε να πάρω το βραβείο επειδή με είχε ξεχωρίσει εκείνος, αλλά εγώ ήρθα δεύτερη. Αργότερα μου είπε ότι είχε αναδείξει πολλές σταρ και με κάλεσε στο γραφείο του την επομένη το πρωί. Σκέφτηκα ότι πρόκειται για τη συνήθη προσέγγιση των παραγωγών. Πήγα. Δεν επρόκειτο για κάποιον έρωτα με την πρώτη ματιά, ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ζωή» έχει πει.

Μετά τον γάμο τους ο Πόντι, της υποσχέθηκε «το πιο όμορφο σπίτι στον κόσμο». Η ρωμαϊκή βίλα, αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων, του παραγωγού που εκτείνεται σε 1.300 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από το Κολοσσαίο είναι ακριβώς αυτό.

View this post on Instagram A post shared by Vintage Daily (@viintagedaily)

Δίνοντας πρόσβαση στη ζωή της, ο Άιζενστατ παγιδεύει στο χρόνο τις πολλές Λόρεν που γνώρισε. Ο φακός του την καταγράφει στο ταπεινό οικογενειακό της σπίτι κοντά στη Νάπολη, αλλά και σε προσωπικές στιγμές στη μεγαλοπρεπή βίλα στη Ρώμη με τον Πόντι.

Η αφήγηση της εικόνας συνεχίζεται με τη μετάβασή της στη μητρότητα το 1969, την οικογενειακή ζωή στο Παρίσι με τους γιους της, Κάρλο τζούνιορ και Εντοάρντο το 1976, και κορυφώνεται στη Νέα Υόρκη το 1979. Εκεί συναντάμε μια Λόρεν πιο σοφή, κυρίαρχο του εαυτού της, κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση των απομνημονευμάτων της.

Ο Άιζενστατ αιχμαλωτίζει με αριστοτεχνικό τρόπο αυτό το μείγμα καλλιτεχνίας και ανθρωπιάς, αφηγούμενος την πιο δυναμική περίοδο της ζωής της.

Ο ίδιος ο Άιζενστατ ήταν ένας από τους αρχικά μόνο τέσσερις φωτογράφους στο προσωπικό του Life. Γεννημένος το 1898, είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως φωτογράφος και φωτορεπόρτερ στο Βερολίνο την εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1935, τράβηξε αξέχαστες φωτογραφίες του Χίτλερ και του Μουσολίνι, και ενός συνοφρυωμένου Γκέμπελς. Ο υπουργός προπαγάνδας μόλις είχε μάθει πως ο φωτογράφος ήταν Εβραίος.

Ο Άιζενστατ δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο στυλ, αλλά είχε τον δικό του τρόπο να απαθανατίζει μεμονωμένα θέματα. Συζητούσε μαζί τους και, όπου ήταν δυνατόν, απέφευγε τη χρήση περίτεχνου εξοπλισμού. Μια μικρή, διακριτική Leica ήταν η αγαπημένη του φωτογραφική μηχανή και, πράγματι, έγινε κάτι σαν σήμα κατατεθέν.

Για ορισμένα πορτρέτα, προτιμούσε να χρησιμοποιεί τρίποδο, ώστε να μην χάνεται η οπτική επαφή και ο ανεπίσημος τόνος, με στόχο να δημιουργήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην οποία διάσημοι άνδρες και γυναίκες θα άφηναν στην άκρη τις συνηθισμένες μάσκες τους και θα έδειχναν πιο φυσικοί.

Ο φωτογράφος των ανέκδοτων μέχρι σήμερα πορτρέτων που έφυγε από τη ζωή το 1995, είχε ζωή εξίσου συναρπαστική με αυτή της φίλης του.

Με πάνω από 2.500 αναθέσεις και 80 εξώφυλλα, ο Άιζενστατ ήταν εκείνος που απαθανάτισε το ιστορικό φιλί του ναύτη στην Times Square το 1945. Η ικανότητά του να συνδυάζει την καλλιτεχνική αρτιότητα με την ωμή ανθρωπιά ήταν αυτή που κέρδισε τη Βασίλισσα της Ιταλίας.

View this post on Instagram A post shared by TASCHEN (@taschen)

Το λεύκωμα Sophia είναι το χρονικό μιας μοναδικής φιλίας ανάμεσα σε δύο θρύλους. Για τους λάτρεις της τέχνης, η ειδική Art Edition προσφέρει μια φωτογραφική εκτύπωση υπογεγραμμένη από την ίδια τη Σοφία Λόρεν.