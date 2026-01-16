newspaper
ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ μάς κατηγορεί για τη Mercosur ενώ οι Σοσιαλιστές το ψήφισαν
Επικαιρότητα 16 Ιανουαρίου 2026

ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ μάς κατηγορεί για τη Mercosur ενώ οι Σοσιαλιστές το ψήφισαν

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συναγωνιστούν σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη συμφωνία Mercosur εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, τονίζουν πως «για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων στα μπλόκα».

Όπως τονίζει η ΝΔ, «στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συναγωνιστούν σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου τα μέτρα προστασίας των αγροτών όπως ήταν και ο τίτλος του νομοθετήματος, ότι υπηρετούν όχι τους αγρότες αλλά συμφέροντα».

Συνεχίζει λέγοντας πως «έχουμε λοιπόν να θέσουμε το εξής απλό ερώτημα: καταγγέλλουν και το κόμμα τους, τους Σοσιαλιστές, που με εξαίρεση μόνο εκείνους κι έναν ακόμη από τους 136 ευρωβουλευτές, ψήφισαν υπέρ των μέτρων; Το κόμμα τους λοιπόν είναι κατά των αγροτών και υπηρετεί συμφέροντα και μόνο εκείνοι που ψήφισαν μαζί με την παράταξη της Λεπέν και την αριστερά υπερασπίζονται τους αγρότες;».

Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, «η αλήθεια είναι μια: ότι για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να ‘χαϊδέψουν τα αυτιά’ κάποιων στα μπλόκα. Αλλά αντί να απολογούνται, να ζητούν και τα ρέστα, πάει πολύ!».

Τι είχε αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

«Κατά την προσφιλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας και οι ευρωβουλευτές της προχώρησαν σε μια απόπειρα παραπλάνησης επιχειρώντας να βαφτίσουν το κρέας – ψάρι, μιας και μιλάμε για τον αγροτικό τομέα», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τα όσα υποστηρίζει η Ευρωομάδα του κυβερνώντος κόμματος για τη συμφωνία Mercosur, την οποία και συνυπέγραψε η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.

Και προσθέτουν: «Ας εξηγήσουμε λοιπόν πως επιχειρούν να μας πουν ότι προστάτευσαν και φέρθηκαν υπεύθυνα, αντί να ομολογήσουν πως ζημιώνουν και υποχωρούν ατάκτως. Ας ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, γιατί εδώ η αλήθεια έχει σημασία».

Κατ’ αρχήν, ξεκαθαρίζουν πως «το ΠΑΣΟΚ δεν αντιτίθεται ιδεολογικά στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ούτε στον ενεργό ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο», τονίζοντας πως «στηρίζουμε συμφωνίες ισορροπημένες, δίκαιες και πραγματικά επωφελείς για το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον, χωρίς να θυσιάζουν συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και κοινωνικές ομάδες», για να υπογραμμίσουν πως «η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, όμως, όπως διαμορφώθηκε, δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις».

«Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε κανένα αντάλλαγμα»

Η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, άλλωστε, πως «οι κρίσιμες πολιτικές τοποθετήσεις των μεγάλων χωρών εκφράστηκαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα και καθοριστικό πολιτικό βάρος, όπως μεταξύ άλλων η Γαλλία του Μακρόν, η Πολωνία του Τουσκ, η Αυστρία, η Ιρλανδία, τάχθηκαν κατά της συμφωνίας Mercosur, αναγνωρίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για την αγροτική τους παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια των πολιτών τους».

Όπως εξηγεί, «η λεγόμενη ‘ειδική πλειοψηφία’ επιτεύχθηκε τελικά μέσα από πολιτικά ανταλλάγματα και συγκεκριμένα μετά από δεσμεύσεις προς την ιταλική κυβέρνηση Μελόνι για προκαταβολές ενισχύσεων των αγροτών από τον προϋπολογισμό του 2028-2034», ενώ τονίζει πως «η ελληνική κυβέρνηση, αντίθετα, δεν εξασφάλισε κανένα απολύτως αντάλλαγμα».

«Παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών. Αντιθέτως π.χ. άφησε για μια 7ετία εκτεθειμένο το παγκόσμιο ελληνικό brand ‘φέτα’, ενώ άφησε εντελώς εκτός προστασίας την Γραβιέρα Νάξου», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτουν πως στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου «ψηφίστηκαν τα δήθεν μέτρα προστασίας των αγροτών από τη Mercosur. Σε αυτούς που ψήφισαν υπέρ, όπως οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ., περιλαμβάνονται εκτός από το σύνολο των Γερμανών ευρωβουλευτών για τους προφανείς λόγους στήριξης των εξαγωγών γερμανικών αυτοκινήτων στη Λατινική Αμερική (μεταξύ αυτών, η μεγάλη πλειοψηφία της άκρας Δεξιάς και των νεοναζί του AfD), καθώς κι ένα μεγάλο μέρος των Σοσιαλιστών, για τους οποίους όμως ήδη η μεγάλη ομάδα των Γάλλων και άλλων τουλάχιστον 4-5 εθνικών αντιπροσωπειών έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά της Mercosur».

«Η Mercosur αποτελεί μια ωμή πολιτική ανταλλαγή»

«Πέρα από τη διαδικασία, το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα παραμένει: δεν προβλέπονται άμεσοι και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί προστασίας για τους αγρότες», υπογραμμίζουν, σημειώνοντας πως «οι περιβόητες ‘ρήτρες διασφάλισης’ που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία:

»ενεργοποιούνται μόνο αφού πρώτα έχει ήδη καταρρεύσει η αγορά και οι τιμές,

»εξαρτώνται από πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς καμία νομική υποχρέωση έγκαιρης παρέμβασης,

»δεν προβλέπουν καμία αποζημίωση για τους παραγωγούς,

»δεν αποτρέπουν τις εισαγωγές, απλώς τις διαπιστώνουν εκ των υστέρων».

«Με απλά λόγια: η προστασία μετατίθεται στο μέλλον, ενώ η ζημιά για τους αγρότες μπορεί να είναι άμεση και μη αναστρέψιμη», επισημαίνουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η Mercosur αποτελεί μια ωμή πολιτική ανταλλαγή: η ευρωπαϊκή – και ιδιαίτερα η ελληνική – αγροτική παραγωγή θυσιάζεται για να ανοίξουν οι αγορές της Λατινικής Αμερικής στα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τα χημικά της Βόρειας Ευρώπης».

«Οι αγρότες πληρώνουν. Οι βιομηχανικοί όμιλοι κερδίζουν»

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως «η επίκληση της ‘αμοιβαιότητας’ συνιστά προσβολή στη νοημοσύνη των αγροτών», καθώς «στις χώρες της Mercosur:

»επιτρέπονται φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ,

»χρησιμοποιούνται ορμόνες και αντιβιοτικά,

»καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά σε εκτάσεις πολλαπλάσιες από το σύνολο της ελληνικής γεωργικής γης».

«Όσοι σιωπούν για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κομματική ταυτότητα λειτουργούσε ως εισιτήριο για παράνομες χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της αγροτικής παραγωγής», διαμηνύουν, προσθέτοντας πως «η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πλευρά. Όχι των παραγωγών. Όχι της ελληνικής υπαίθρου. Αλλά των συμφερόντων».

Για να καταλήξουν πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα σιωπήσει. Γι’ αυτό και η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε».

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Xρηματιστήριο Αθηνών
Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Ατμόσφαιρα 16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Σύνταξη
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ανοιχτό τραύμα 16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία - Ενάντια στα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά

Σύνταξη
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Βίντεο ντοκουμέντο 16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Ελλάδα 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
Australian Open 16.01.26

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γροιλανδία: Πώς η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο στόχαστρο του Τραμπ – Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά
Δείτε χάρτες 16.01.26

Πώς η κλιματική αλλαγή φέρνει τη Γροιλανδία στο στόχαστρο του Τραμπ - Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά

Λιώνουν οι θαλάσσιοι πάγοι γύρω από τη Γροιλανδία - Οι θαλάσσιες διαδρομές της Αρκτικής γίνονται όλο και πιο προσιτές - «Έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον», σημειώνει αναλύτρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
Στην Κρήτη 16.01.26

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του

Ο 16χρονος φίλος του κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου - Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή στην Κρήτη

Σύνταξη
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
Βόλεϊ 16.01.26

Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Tρεις μέρες μετά τον τελικό του Super Cup που... βάφτηκε κόκκινος, αυτή τη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται το απόγευμα της Παρασκευής (18:00) στο Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου
Στον Βόλο 16.01.26

Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου

Το απίστευτο περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καυγά ανάμεσα σε μαθητές της ΣΤ' και της Ε' τάξης, μέχρι που ο ένας μαθητής έβγαλε ένα αμβλύ αντικείμενο που είχε φτιάξει και απείλησε τον άλλον

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της
Ελλάδα 16.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, με την οποία τη συνέδεε ένας ιδιαίτερα στενός δεσμός σε όλη της τη ζωή.

Σύνταξη
Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής
Μηχανισμός καταστολής 16.01.26

Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέταξαν αναφορές για 100 έως 200 φοιτητές με τη βοήθεια φιλοϊσραηλινής οργάνωσης για να τους φορτώσουν εγκληματικές πράξεις

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Δείτε χάρτη 16.01.26

Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
Προετοιμασία 16.01.26

«Μπλόκα» με ανοιχτούς δρόμους - Σε στάση αναμονής οι αγρότες πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
