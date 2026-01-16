ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ μάς κατηγορεί για τη Mercosur ενώ οι Σοσιαλιστές το ψήφισαν

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη συμφωνία Mercosur εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, τονίζουν πως «για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων στα μπλόκα».

Όπως τονίζει η ΝΔ, «στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συναγωνιστούν σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου τα μέτρα προστασίας των αγροτών όπως ήταν και ο τίτλος του νομοθετήματος, ότι υπηρετούν όχι τους αγρότες αλλά συμφέροντα».

Συνεχίζει λέγοντας πως «έχουμε λοιπόν να θέσουμε το εξής απλό ερώτημα: καταγγέλλουν και το κόμμα τους, τους Σοσιαλιστές, που με εξαίρεση μόνο εκείνους κι έναν ακόμη από τους 136 ευρωβουλευτές, ψήφισαν υπέρ των μέτρων; Το κόμμα τους λοιπόν είναι κατά των αγροτών και υπηρετεί συμφέροντα και μόνο εκείνοι που ψήφισαν μαζί με την παράταξη της Λεπέν και την αριστερά υπερασπίζονται τους αγρότες;».

Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, «η αλήθεια είναι μια: ότι για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να ‘χαϊδέψουν τα αυτιά’ κάποιων στα μπλόκα. Αλλά αντί να απολογούνται, να ζητούν και τα ρέστα, πάει πολύ!».

Τι είχε αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

«Κατά την προσφιλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας και οι ευρωβουλευτές της προχώρησαν σε μια απόπειρα παραπλάνησης επιχειρώντας να βαφτίσουν το κρέας – ψάρι, μιας και μιλάμε για τον αγροτικό τομέα», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τα όσα υποστηρίζει η Ευρωομάδα του κυβερνώντος κόμματος για τη συμφωνία Mercosur, την οποία και συνυπέγραψε η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.

Και προσθέτουν: «Ας εξηγήσουμε λοιπόν πως επιχειρούν να μας πουν ότι προστάτευσαν και φέρθηκαν υπεύθυνα, αντί να ομολογήσουν πως ζημιώνουν και υποχωρούν ατάκτως. Ας ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, γιατί εδώ η αλήθεια έχει σημασία».

Κατ’ αρχήν, ξεκαθαρίζουν πως «το ΠΑΣΟΚ δεν αντιτίθεται ιδεολογικά στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ούτε στον ενεργό ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο», τονίζοντας πως «στηρίζουμε συμφωνίες ισορροπημένες, δίκαιες και πραγματικά επωφελείς για το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον, χωρίς να θυσιάζουν συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και κοινωνικές ομάδες», για να υπογραμμίσουν πως «η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, όμως, όπως διαμορφώθηκε, δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις».

«Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε κανένα αντάλλαγμα»

Η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, άλλωστε, πως «οι κρίσιμες πολιτικές τοποθετήσεις των μεγάλων χωρών εκφράστηκαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα και καθοριστικό πολιτικό βάρος, όπως μεταξύ άλλων η Γαλλία του Μακρόν, η Πολωνία του Τουσκ, η Αυστρία, η Ιρλανδία, τάχθηκαν κατά της συμφωνίας Mercosur, αναγνωρίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για την αγροτική τους παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια των πολιτών τους».

Όπως εξηγεί, «η λεγόμενη ‘ειδική πλειοψηφία’ επιτεύχθηκε τελικά μέσα από πολιτικά ανταλλάγματα και συγκεκριμένα μετά από δεσμεύσεις προς την ιταλική κυβέρνηση Μελόνι για προκαταβολές ενισχύσεων των αγροτών από τον προϋπολογισμό του 2028-2034», ενώ τονίζει πως «η ελληνική κυβέρνηση, αντίθετα, δεν εξασφάλισε κανένα απολύτως αντάλλαγμα».

«Παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών. Αντιθέτως π.χ. άφησε για μια 7ετία εκτεθειμένο το παγκόσμιο ελληνικό brand ‘φέτα’, ενώ άφησε εντελώς εκτός προστασίας την Γραβιέρα Νάξου», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτουν πως στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου «ψηφίστηκαν τα δήθεν μέτρα προστασίας των αγροτών από τη Mercosur. Σε αυτούς που ψήφισαν υπέρ, όπως οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ., περιλαμβάνονται εκτός από το σύνολο των Γερμανών ευρωβουλευτών για τους προφανείς λόγους στήριξης των εξαγωγών γερμανικών αυτοκινήτων στη Λατινική Αμερική (μεταξύ αυτών, η μεγάλη πλειοψηφία της άκρας Δεξιάς και των νεοναζί του AfD), καθώς κι ένα μεγάλο μέρος των Σοσιαλιστών, για τους οποίους όμως ήδη η μεγάλη ομάδα των Γάλλων και άλλων τουλάχιστον 4-5 εθνικών αντιπροσωπειών έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά της Mercosur».

«Η Mercosur αποτελεί μια ωμή πολιτική ανταλλαγή»

«Πέρα από τη διαδικασία, το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα παραμένει: δεν προβλέπονται άμεσοι και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί προστασίας για τους αγρότες», υπογραμμίζουν, σημειώνοντας πως «οι περιβόητες ‘ρήτρες διασφάλισης’ που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία:

»ενεργοποιούνται μόνο αφού πρώτα έχει ήδη καταρρεύσει η αγορά και οι τιμές,

»εξαρτώνται από πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς καμία νομική υποχρέωση έγκαιρης παρέμβασης,

»δεν προβλέπουν καμία αποζημίωση για τους παραγωγούς,

»δεν αποτρέπουν τις εισαγωγές, απλώς τις διαπιστώνουν εκ των υστέρων».

«Με απλά λόγια: η προστασία μετατίθεται στο μέλλον, ενώ η ζημιά για τους αγρότες μπορεί να είναι άμεση και μη αναστρέψιμη», επισημαίνουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η Mercosur αποτελεί μια ωμή πολιτική ανταλλαγή: η ευρωπαϊκή – και ιδιαίτερα η ελληνική – αγροτική παραγωγή θυσιάζεται για να ανοίξουν οι αγορές της Λατινικής Αμερικής στα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τα χημικά της Βόρειας Ευρώπης».

«Οι αγρότες πληρώνουν. Οι βιομηχανικοί όμιλοι κερδίζουν»

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως «η επίκληση της ‘αμοιβαιότητας’ συνιστά προσβολή στη νοημοσύνη των αγροτών», καθώς «στις χώρες της Mercosur:

»επιτρέπονται φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ,

»χρησιμοποιούνται ορμόνες και αντιβιοτικά,

»καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά σε εκτάσεις πολλαπλάσιες από το σύνολο της ελληνικής γεωργικής γης».

«Όσοι σιωπούν για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κομματική ταυτότητα λειτουργούσε ως εισιτήριο για παράνομες χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της αγροτικής παραγωγής», διαμηνύουν, προσθέτοντας πως «η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πλευρά. Όχι των παραγωγών. Όχι της ελληνικής υπαίθρου. Αλλά των συμφερόντων».

Για να καταλήξουν πως «το ΠΑΣΟΚ δεν θα σιωπήσει. Γι’ αυτό και η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε».