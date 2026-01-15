Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Είναι κάτι μέρες που σχεδόν λυπάσαι τον υπουργό που κάθεται στα έδρανα της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, στο πλαίσιο συζήτησης για την κύρωση της πρώτης τροποποίησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train.

«Άνθρωποι σοβαροί (κάποιοι), αξιοπρεπείς (κάποιοι), με υπόληψη (κάποιοι), που αναγκάζονται να καταθέτουν νομοσχέδια, με την ελπίδα να διορθώσουν αυτά που διέλυσαν οι προηγούμενοι», όπως τόνισε.

Και συνέχισε, μιλώντας για την πίεση που δέχονται οι υπουργοί της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι να έρθει να πει σήμερα; Να έρθει να απολογηθεί για έναν πρωθυπουργό που περιμένει κάθε μέρα πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ για να μιλήσει ή όχι για τη διεθνή νομιμότητα; Να έρθει να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να ταλαιπωρήσει τα Χριστούγεννα χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, όταν ξέρει ότι εκείνη απαξίωσε τους αγρότες και όταν ξέρει ότι οφείλει σήμερα να κάνει υποχωρήσεις; Ή μήπως να έρθει να υπερασπιστεί τη συμφωνία Mercosur, που ακόμα και οι ίδιοι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ που την ψήφισαν κρύβονται για να μην την υποστηρίξουν;».

«Παθογένεια είναι η ίδια η κυβέρνηση»

«Κάθεσαι λοιπόν και κοιτάς τους υπουργούς και τους βλέπεις να διαλύουν την όποια σοβαρότητά τους, την όποια αξιοπρέπειά τους, το όποιο κύρος τους για να υπερασπιστούν τα ανυπεράσπιστα, με επιχειρήματα απελπισίας», υπογράμμισε ο κ. Γερουλάνος, προσθέτοντας: «’Μα, αυτά παλεύουμε από τότε που αναλάβαμε’, μας είπαν. ‘Αυτά παραλάβαμε από τους προηγούμενους’, μας είπαν», επισήμανε ο βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, για να επισημάνει: «Ποιους προηγούμενους; Ο κ. Σταϊκούρας; Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Καραμανλής; Πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι, και την ξέρετε, ότι μετά από σχεδόν δύο πλήρεις κυβερνητικές θητείες, δεν στέκει πια το επιχείρημα για ‘διαχρονικές παθογένειες’. Παθογένεια είναι η ίδια η κυβέρνηση».

Στη συνέχεια, ο κ. Γερουλάνος, απευθυνόμενος προς τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, τον ρώτησε: «Και το δικό μου το ερώτημα είναι ένα: Γιατί το κάνετε κ. υπουργέ; Γιατί έρχεστε να καταθέσετε την όποια υπόληψή σας για να καλύψετε την ανυποληψία του πρωθυπουργού σας; Γιατί έρχεστε να πείτε πράγματα που ούτε εσείς πιστεύετε; Και κυρίως, γιατί έρχεστε να υπερασπιστείτε έναν πρωθυπουργό που ξέρετε ότι θα σας κρεμάσει στα μανταλάκια με την πρώτη ευκαιρία για να σώσει το κεφάλι του;».

«Καταλαβαίνω να έρθετε να εξηγήσετε τι συνέβη στο FIR και πως δεν θα ξανασυμβεί. Όχι ότι θα σας πιστέψει κανείς, λόγω παλιάς εμπειρίας με αυτήν την κυβέρνηση, αλλά είναι δουλειά σας. Καταλαβαίνω να έρθετε να εξηγήσετε τι πραγματεύεται αυτό το νομοσχέδιο. Όχι ότι θα σας πιστέψουμε. Ουδείς πιστεύει ότι ο σιδηρόδρομος θα δει καλύτερες μέρες επί κυβέρνησης ΝΔ. Οι περισσότεροι εύχονται να μη γίνει κάτι ακόμα χειρότερο στον τομέα των μεταφορών μέχρι να τελειώσουν οι ημέρες της», προσέθεσε.

«Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα»

Καταλήγοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τους ΠΑΣΟΚ τόνισε χαρακτηριστικά: «Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι, όχι μόνο δεν υπήρχε πολιτική για την ασφάλεια των τρένων, αλλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη; Γιατί έρχεστε να υπερασπιστείτε μια αγροτική πολιτική, όταν ξέρετε καλά ότι αυτή η κυβέρνηση, επτά χρόνια τώρα, ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με τον πανέρι των επιδοτήσεων και την υπεράσπιση λαμογιών;».

«Γιατί έρχεστε να υπερασπιστείτε την συμφωνία Mercosur, όταν οι ίδιοι οι αρμόδιοι υπουργοί ήταν ανύπαρκτοι στην διαπραγμάτευση, χωρίς γραμμή, χωρίς πολιτική υπεράσπισης του Έλληνα αγρότη; Δεν γνώριζαν καν τι θα ψηφίσει η χώρα την ημέρα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Και γιατί έρχεστε να υπερασπιστείτε τα λόγια ενός πρωθυπουργού, που τώρα λέει ότι είναι με τη διεθνή νομιμότητα, αλλά άλλη στάση κρατάει στην Κύπρο, άλλη στην Ουκρανία, άλλη στην Βενεζουέλα και άλλη στην Παλαιστίνη. Που, με λίγα λόγια, είναι έτοιμος να διακινδυνεύσει τη διεθνή υπόσταση της χώρας για μια φωτογραφία στον Λευκό Οίκο; Αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.