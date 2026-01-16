magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το στυλό Bic γιορτάζοντας τα 75α γενέθλιά του μεταμοφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο φωτιστικό
Art 16 Ιανουαρίου 2026 | 21:40

Το στυλό Bic γιορτάζοντας τα 75α γενέθλιά του μεταμοφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο φωτιστικό

Η ιταλική εταιρία ντιζάιν Seletti τιμά το εμβληματικό στυλό Bic στην 75η επέτειό του με μια γιγαντιαία, φωτεινή αναπαραγωγή του σχεδιασμού του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Spotlight

Το Bic Cristal, το πιο δημοφιλές στυλό στον κόσμο, γιορτάζει φέτος τα 75 του χρόνια και για να τιμήσει την επέτειο αυτού του εμβληματικού προϊόντος, η ιταλική εταιρία ντιζάιν Seletti αναδημιούργησε τη θρυλική του μορφή σε ένα τεράστιο φωτιστικό.

Bic: ένα διαχρονικό εμβληματικό σχέδιο

Ίσως πιο γνωστό ως σκέτο Bic, το στυλό είναι πανταχού παρόν από την κυκλοφορία του, με το διαφανές, εξαγωνικό πλαστικό περίβλημα και το έντονο καπάκι. Ο κατασκευαστής του, η γαλλική εταιρία Société Bic, αποκάλυψε το 2006 ότι είχε πουλήσει περισσότερα από εκατό δισεκατομμύρια στυλό στην ιστορία του αντικειμένου, ενώ το στυλό αποτελεί επίσης μέρος της μόνιμης συλλογής του MoMA.

Seletti – Bic Lamp / Photo: shopdecor.com

Συνδυασμός μπίλιας και μελανιού

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1930, όταν ο Ουγγρο-Αργεντινός εφευρέτης László Bíró συνέλαβε τον μηχανισμό του στυλό αφού είδε μερικά παιδιά να παίζουν με μπίλιες – οι διαυγείς σφαίρες άφηναν ένα ίχνος που ενέπνευσε τον συνδυασμό μπίλιας και μελανιού.

Η ευφυής αυτή δημιουργία τράβηξε την προσοχή του Marcel Bich το 1944 και, αφού απέκτησε τα δικαιώματα του σχεδιασμού, ο Γάλλος επιχειρηματίας επένδυσε σε καινοτόμο ελβετική τεχνολογία για να δημιουργήσει μια σφαίρα από ανοξείδωτο ατσάλι ενός χιλιοστού, ώστε να αναπαράγει την αρχική ιδέα του Bíró σε ένα άψογο, εύκολο στη χρήση γραφικό όργανο.

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1930, όταν ο Ουγγρο-Αργεντινός εφευρέτης László Bíró συνέλαβε τον μηχανισμό του στυλό αφού είδε μερικά παιδιά να παίζουν με μπίλιες – οι διαυγείς σφαίρες άφηναν ένα ίχνος που ενέπνευσε τον συνδυασμό μπίλιας και μελανιού

Seletti – Bic Lamp / Photo: shopdecor.com

Από γραφικό όργανο σε εργαλείο φωτισμού

«Στη Seletti, πάντα παίζαμε με την έννοια του σχεδιασμού που βασίζεται στη μνήμη, τοποθετώντας τις προσωπικές αναμνήσεις των ανθρώπων στο επίκεντρο των αντικειμένων που δημιουργούμε», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Seletti, Stefano Seletti.

«Με το “Bic Lamp”, μεταμορφώνουμε ένα καθολικά και άμεσα αναγνωρίσιμο σχήμα που ζει στη μνήμη όλων, σε κάτι εντελώς νέο».

Seletti – Bic Lamp / Photo: shopdecor.com

Ποπ κουλτούρα

Το νέο «Bic Lamp» αναπαράγει το στυλό σε κλίμακα 12:1 και διατίθεται σε εκδόσεις δαπέδου, κρεμαστού και τοίχου, που τιμούν τις πιο αναγνωρίσιμες αποχρώσεις του μαύρου, του κόκκινου και του μπλε του γραφικού εργαλείου.

Η νέα συλλογή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ποπ πνεύματος της Seletti – η ιταλική εταιρία ντιζάιν πάντα κατάφερνε να παίξει με την «οικιακή γλώσσα», συνδυάζοντάς την με νέα ενέργεια και καινοτόμες ιδέες.

«Αυτό το έργο συνάδει με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τον σχεδιασμό φωτισμού, με φρέσκα και αντισυμβατικά concepts. Το “Bic Lamp” είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς ένα iconic αντικείμενο μπορεί να αναγεννηθεί για να φωτίζει τα σπίτια και τις αναμνήσεις μας».

*Με στοιχεία από wallpaper.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream magazin
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Μάθημα ιστορίας 12.01.26

Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ

Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής
Ταλέντο 07.01.26

«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής

Από το σχόλιο του για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Tomato Košir γνωρίζει ότι η οπτική επικοινωνία είναι πυρηνικό οπλοστάσιο αφύπνισης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο