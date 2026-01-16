Το στυλό Bic γιορτάζοντας τα 75α γενέθλιά του μεταμοφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο φωτιστικό

Το Bic Cristal, το πιο δημοφιλές στυλό στον κόσμο, γιορτάζει φέτος τα 75 του χρόνια και για να τιμήσει την επέτειο αυτού του εμβληματικού προϊόντος, η ιταλική εταιρία ντιζάιν Seletti αναδημιούργησε τη θρυλική του μορφή σε ένα τεράστιο φωτιστικό.

Bic: ένα διαχρονικό εμβληματικό σχέδιο

Ίσως πιο γνωστό ως σκέτο Bic, το στυλό είναι πανταχού παρόν από την κυκλοφορία του, με το διαφανές, εξαγωνικό πλαστικό περίβλημα και το έντονο καπάκι. Ο κατασκευαστής του, η γαλλική εταιρία Société Bic, αποκάλυψε το 2006 ότι είχε πουλήσει περισσότερα από εκατό δισεκατομμύρια στυλό στην ιστορία του αντικειμένου, ενώ το στυλό αποτελεί επίσης μέρος της μόνιμης συλλογής του MoMA.

Συνδυασμός μπίλιας και μελανιού

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1930, όταν ο Ουγγρο-Αργεντινός εφευρέτης László Bíró συνέλαβε τον μηχανισμό του στυλό αφού είδε μερικά παιδιά να παίζουν με μπίλιες – οι διαυγείς σφαίρες άφηναν ένα ίχνος που ενέπνευσε τον συνδυασμό μπίλιας και μελανιού.

Η ευφυής αυτή δημιουργία τράβηξε την προσοχή του Marcel Bich το 1944 και, αφού απέκτησε τα δικαιώματα του σχεδιασμού, ο Γάλλος επιχειρηματίας επένδυσε σε καινοτόμο ελβετική τεχνολογία για να δημιουργήσει μια σφαίρα από ανοξείδωτο ατσάλι ενός χιλιοστού, ώστε να αναπαράγει την αρχική ιδέα του Bíró σε ένα άψογο, εύκολο στη χρήση γραφικό όργανο.

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1930, όταν ο Ουγγρο-Αργεντινός εφευρέτης László Bíró συνέλαβε τον μηχανισμό του στυλό αφού είδε μερικά παιδιά να παίζουν με μπίλιες – οι διαυγείς σφαίρες άφηναν ένα ίχνος που ενέπνευσε τον συνδυασμό μπίλιας και μελανιού

Από γραφικό όργανο σε εργαλείο φωτισμού

«Στη Seletti, πάντα παίζαμε με την έννοια του σχεδιασμού που βασίζεται στη μνήμη, τοποθετώντας τις προσωπικές αναμνήσεις των ανθρώπων στο επίκεντρο των αντικειμένων που δημιουργούμε», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Seletti, Stefano Seletti.

«Με το “Bic Lamp”, μεταμορφώνουμε ένα καθολικά και άμεσα αναγνωρίσιμο σχήμα που ζει στη μνήμη όλων, σε κάτι εντελώς νέο».

Ποπ κουλτούρα

Το νέο «Bic Lamp» αναπαράγει το στυλό σε κλίμακα 12:1 και διατίθεται σε εκδόσεις δαπέδου, κρεμαστού και τοίχου, που τιμούν τις πιο αναγνωρίσιμες αποχρώσεις του μαύρου, του κόκκινου και του μπλε του γραφικού εργαλείου.

Η νέα συλλογή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ποπ πνεύματος της Seletti – η ιταλική εταιρία ντιζάιν πάντα κατάφερνε να παίξει με την «οικιακή γλώσσα», συνδυάζοντάς την με νέα ενέργεια και καινοτόμες ιδέες.

«Αυτό το έργο συνάδει με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τον σχεδιασμό φωτισμού, με φρέσκα και αντισυμβατικά concepts. Το “Bic Lamp” είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς ένα iconic αντικείμενο μπορεί να αναγεννηθεί για να φωτίζει τα σπίτια και τις αναμνήσεις μας».

*Με στοιχεία από wallpaper.com