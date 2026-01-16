Ολική επαναφορά – Ανθεί η αγορά πολυτελών γραφείων στη Νέα Υόρκη

Καθώς οι ακμάζουσες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νομικών και τεχνολογίας αναζητούν ακίνητα με άνεση και χώρο για τους υπαλλήλους τους, η αγορά πολυτελών γραφείων της Νέας Υόρκης γνωρίζει άνθηση.

Ο αριθμός των μισθώσεων που υπογράφηκαν για γραφειακούς χώρους στο Μανχάταν με τιμή 1.100 δολάρια ή περισσότερο ανά τετραγωνικό μέτρο εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία των χρηματιστηριακών εταιρειών JLL και CBRE.

Το ράλι για απόκτηση πολυτελών γραφειακών χώρων καθοδηγείται από μια έντονη επιθυμία προσέλκυσης ταλέντων και επιστροφής περισσότερων υπαλλήλων στο γραφείο. «Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοια δέσμευση για ακίνητα υψηλής ποιότητας ως απόφαση προσωπικού», δήλωσε στους Financial Times η Μέρι Αν Τίγκε, διευθύνουσα σύμβουλος της τριπολιτειακής περιφέρειας της Νέας Υόρκης της CBRE.

Πλέον οι μισθωτές γραφείων φτιάχνουν χώρους εργασίας που να θέλεις να μείνεις

Ο Αλεξάντερ Έρντος ανώτερος αντιπρόεδρος μίσθωσης και ανάπτυξης στην εταιρεία πολυτελών γραφείων SJP Properties δήλωσε στους FT ότι οι εργοδότες πλέον δεν περιορίζουν τους εργαζόμενους σε «κουτάκια» προσφέροντας το πολύ έναν ψύκτη νερού, αλλά πολλά παραπάνω και με μεγαλύτερη άνεση ώστε να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους τους να περνούν περισσότερο χρόνο στον χώρο δουλειάς.

Πέρυσι υπογράφηκαν 313 μισθώσεις γραφείων σε τιμές τουλάχιστον 1.100 δολαρίων ανά τετραγωνικό μέτρων, σύμφωνα με στοιχεία της JLL, έναντι 212 το 2024. Η CBRE ανέφερε 196 παρόμοιες συναλλαγές το 2025.

Ο όμιλος ακινήτων Cushman & Wakefield δήλωσε ότι η μίσθωση πολυτελών ακινήτων έφτασε σχεδόν τα 632.000 τετραγωνικά το 2025, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το υψηλότερο επίπεδο από το 2019, πριν δηλαδή η πανδημία «παγώσει» τα πάντα.

Προσπάθεια προσέλκυσης εργαζομένων

Σημαντικοί μεσίτες σε όλη την πόλη τόνισαν ότι τα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan Chase, που αποκαλύφθηκαν με τυμπανοκρουσίες τον Οκτώβριο, έχουν θέσει ένα νέο πρότυπο για τις εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.

«Οι άνθρωποι που ανταγωνίζονται την JPMorgan στην αγορά εργασίας το έχουν προσέξει», δήλωσε η Χίλαρι Σπαν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της περιοχής της Νέας Υόρκης του επενδυτικού οργανισμού ακινήτων BXP.

Τα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στην Park Avenue — τα οποία φιλοξενούν ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας και ευεξίας και 19 επιλογές εστίασης — απέχουν δύο λεπτά με τα πόδια από τον τερματικό σταθμό Grand Central στο κέντρο του Μανχάταν, μια περιοχή που έχει δει μια ανάκαμψη καθώς οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να μειώσουν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων τους.

Η Park Avenue ως η καλύτερη αγορά leasing

«Η Νέα Υόρκη… ιδιαίτερα η υποαγορά της Park Avenue είναι η καλύτερη αγορά leasing στη χώρα», δήλωσε η Σπαν. Οι προσφορές στα πολυτελή γραφεία αυξάνονται σε ποικιλία και πολυτέλεια. Στην οδό 520 Fifth Avenue, ένα από τα ακίνητα που εκπροσωπεί η JLL, οι εργαζόμενοι που εργάζονται στο κτίριο μπορούν να περάσουν χρόνο σε έναν προσομοιωτή γκολφ, ένα γήπεδο pickleball και ένα σπα με ζεστές και κρύες πισίνες.

Οι πολιτικές επιστροφής στο γραφείο έχουν επίσης αντίκτυπο. Ενώ οι χρηματοοικονομικές εταιρείες πιέζουν για μια φυσική επιστροφή στο γραφείο τα τελευταία δύο χρόνια, οι τεχνολογικές και δημιουργικές ομάδες έχουν γίνει «πιο αυστηρές» σχετικά με την παρουσία στο γραφείο πρόσφατα, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της JLL, Σίνθια Βασερμπέργκερ.

Μια περιορισμένη προσφορά νέων κατασκευών στην πόλη βοήθησε επίσης στην αύξηση των τιμών ενοικίων σε ήδη ακριβά κτίρια, δήλωσαν οι μεσίτες.

Οι τρεις μεγαλύτερες μισθώσεις ανά τετραγωνικό πόδι που εξασφαλίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 2025 υπογράφηκαν από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, την Jane Street και την Deloitte, σύμφωνα με την ομάδα δεδομένων ακινήτων CoStar.

