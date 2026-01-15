newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Αυστραλία, ένας μήνας μετά: Πώς εξελίσσεται η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 19:55

Αυστραλία, ένας μήνας μετά: Πώς εξελίσσεται η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους

Η Αυστραλία αποκάλυψε ότι σχεδόν 5 εκατομμύρια λογαριασμοί εφήβων έχουν διαγραφεί από τις πλατφόρμες social media

Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που η Αυστραλία εφάρμοσε τους αυστηρότερους κανόνες στον κόσμο για τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγράψει σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκαν σε ανηλίκους.

Η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της χώρας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγράψει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκαν σε άτομα κάτω των 16 ετών, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη αποτελούν μια πρώιμη ένδειξη ότι οι μεγάλες πλατφόρμες λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να αποτρέψουν τους κάτω των 16 ετών από το να διατηρούν λογαριασμούς, δήλωσε η Επίτροπος eSafety.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα», δήλωσε η Επίτροπος eSafety Julie Inman Grant.

«Είναι σαφές ότι οι ρυθμιστικές οδηγίες της eSafety και η συνεργασία της με τις πλατφόρμες αποδίδουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα».

Σύμφωνα με το euronews, τα στοιχεία είναι τα πρώτα κυβερνητικά δεδομένα σχετικά με τη συμμόρφωση και υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να συμμορφωθούν με τους κανόνες.

Άλλες χώρες, όπως η Δανία, ήδη εξετάζουν παρόμοιους νόμους. Η σκανδιναβική χώρα ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι είχε εξασφαλίσει συμφωνία για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών – μια κίνηση που ενδέχεται να γίνει νόμος μέχρι τα μέσα του 2026.

Λειτουργούν οι κανόνες;

Αντί να θεωρούνται υπεύθυνοι οι γονείς ή τα παιδιά, οι κανόνες προβλέπουν ότι οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (27 εκατομμύρια βιετναμέζικα δολάρια) για σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις που επιτρέπουν τη χρήση από χρήστες κάτω των 16 ετών.

Η Grant αναγνώρισε τις αναφορές ότι ορισμένοι λογαριασμοί ατόμων κάτω των 16 ετών παραμένουν ενεργοί, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί εάν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση από τις πλατφόρμες. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά.

«Ενώ ορισμένα παιδιά μπορεί να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να παραμείνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, όπως και με άλλους νόμους για την ασφάλεια που έχουμε στην κοινωνία, η επιτυχία μετριέται με τη μείωση της βλάβης και την επαναφορά των πολιτισμικών κανόνων», είπε.

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος στην Αυστραλία;

Η Grant είπε ότι τρεις από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών επαλήθευσης ηλικίας της χώρας δήλωσαν ότι η εφαρμογή του ελάχιστου ορίου ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία ήταν «σχετικά ομαλή».

Ωστόσο, είπε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της απαγόρευσης δεν θα μετρηθεί σε εβδομάδες ή μήνες, αλλά πιθανότατα θα είναι γενεαλογικός.

«Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της πορείας και είναι προφανές ότι οι πλατφόρμες υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές στα δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής», δήλωσε η Grant.

«Φυσικά, ενώ ορισμένες θετικές αλλαγές είναι ήδη εμφανείς σήμερα, ορισμένες από τις μακροπρόθεσμες κανονιστικές αλλαγές και οι σχετικές θετικές επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειες της Αυστραλίας μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να εκδηλωθούν πλήρως».

