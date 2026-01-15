Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση απόλυσης του αθλητικού διευθυντή του Αμβούργου, Στέφαν Κουντς, μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Οι πληροφορίες μάλιστα της γερμανικής εφημερίδας επιβεβαιώθηκαν από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο γερμανικός σύλλογος, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό λόγο της απομάκρυνσης του Κουντς από το πόστο του.

Και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε την διοίκηση του Αμβούργου να λύσει την συνεργασία της με τον παλαίμαχο διεθνή άσο;

Εργαζόμενες στην ομάδα κατήγγειλαν τον Κουντς για ανάρμοστη σωματική επαφή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της Bild, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί έρευνα και ο Κουντς ν’ απολυθεί.

Euro 96 winner, 63, sacked after ‘inappropriate physical contact’ accusations https://t.co/EBdWilnSjF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 15, 2026

Η αρχική ανακοίνωση του γερμανικού συλλόγου ανέφερε πως ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου αναγκάστηκε ν’ αποχωρήσει επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, αλλά όταν η γερμανική εφημερίδα προχώρησε στις αποκαλύψεις, τότε ξεκαθάρισε και το τοπίο, αναφορικά με τον λόγο που οδήγησε την διοίκηση του Αμβούργου στην απόλυση του Κουντς.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η γερμανική ομάδα εξέδωσε και ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαίωσε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Bild, αναφέροντας μεταξύ άλλων.

«Τον Δεκέμβριο του 2025, υπήρξαν καταγγελίες για σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά του Στέφαν Κουντς και το θέμα έγινε γνωστό στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Η διοίκηση της ομάδας προχώρησε στην διαδικασία έρευνας, έχοντας βοήθεια από ειδικούς νομικούς συμβούλους, ώστε να λάμψει η αλήθεια.

Έγινε ενδελεχής έρευνα και οι καταγγελίες που έγιναν από εργαζόμενες κρίθηκαν αξιόπιστες και το διοικητικό συμβούλιο πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση.

Η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων είναι προτεραιότητα για τον σύλλογο του Αμβούργου και γι’ αυτό τον λόγο πήραμε την συγκεκριμένη απόφαση».

Μια γυναίκα που εργάζεται στην γερμανική ομάδα κατήγγειλε τον 63χρονο Κουντς στην διοίκηση της ομάδας για ανάρμοστη σωματική επαφή ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως πολλοί εργαζόμενοι στην ομάδα, χαρακτήριζαν ως σκληρό τύπο τον αθλητικό διευθυντή του Αμβούργου.

Ο Κουνς από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αντικρούει τις καταγγελίες, αναφέροντας πως έχει αναθέσει την υπόθεση στους δικηγόρους του. Τόνισε πως οι καταγγελίες που έγιναν είναι ψευδείς και πως η νομική ομάδα που τον εκπροσωπεί θα κινηθεί εναντίον όσων των κατηγορούν.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος αγωνίστηκε με την Εθνική Γερμανίας στο EURO του 1996, μια διοργάνωση την οποία είχαν κατακτήσει οι Γερμανοί.