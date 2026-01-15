Πήλιο: Ξύπνησε μέσα στις φλόγες που είχαν τυλίξει το σπίτι του, το οποίο κάηκε ολοσχερώς
Η φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε οικία στο Πήλιο προκλήθηκε από ξυλόσομπα - Τελευταία στιγμή σώθηκε ο 45χρονος ένοικος
Παρ’ ολίγον τραγωδία θα σημειωνόταν στο Πήλιο, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στο Μούρεσι, με τον ένοικο να ξυπνάει τελευταία στιγμή μέσα σε καπνούς και φλόγες.
Ο 45χρονος κοιμόταν όταν τον ξύπνησε ένας περίεργος θόρυβος. Μόλις άνοιξε τα μάτια του είδε παντού καπνούς και φλόγες που εξαπλώνονταν ταχύτατα, αλλά για καλή του τύχη κατάφερε να βγει από το σπίτι.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, η φωτιά προκλήθηκε από ξυλόσομπα. Το σπίτι που νοίκιαζε επί σειρά ετών ο 45χρονος στο Πήλιο, κάηκε ολοσχερώς. Η σκεπή κατέρρευσε φλεγόμενη και στη συνέχεια κατέκαψε ό,τι είχε απομείνει μέσα στο σπίτι.
Πήλιο: Κινδύνεψαν διπλανά σπίτια
Η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη που η Τοπική Κοινότητα και η Δημοτική Αρχή Ζαγοράς – Μουρεσίου κοινοποιήθηκαν από κοινού με την Αστυνομία να εκκενώσουν τη γύρω περιοχή, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης σε διπλανές οικίες.
Στο σημείο μετέβησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από Βόλο και άλλα τόσα από Αργαλαστή. Δέκα πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
Ο 45χρονος ήταν σοκαρισμένος επί ώρες μετά το περιστατικό, ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής δήλωσαν ότι ήταν πολύ τυχερός που άκουσε τον θόρυβο και σώθηκε τελευταία στιγμή. Όπως δήλωσε ο ίδιος στους αστυνομικούς, είχε αφήσει τη σόμπα αναμμένη όταν ξάπλωσε να κοιμηθεί.
Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
