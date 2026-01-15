Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας με δύο όπλα, γεμιστήρες και σουγιά
Ο άνδρας συνελήφθη από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, όπου και κρατείται.
Συνελήφθη 56χρονος επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια ελέγχου από την ΕΛ.ΑΣ. στο Παλαιό Φάληρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/01), όταν ο 56χρονος οδηγός εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του δύο πιστόλια, τρεις σφαίρες, έναν γεμιστήρα, έναν πτυσσόμενο σουγιά, ενώ το δίπλωμα οδήγησης του ήταν πλαστό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.
