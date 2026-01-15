Συνελήφθη 56χρονος επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια ελέγχου από την ΕΛ.ΑΣ. στο Παλαιό Φάληρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/01), όταν ο 56χρονος οδηγός εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του δύο πιστόλια, τρεις σφαίρες, έναν γεμιστήρα, έναν πτυσσόμενο σουγιά, ενώ το δίπλωμα οδήγησης του ήταν πλαστό.

Ο άνδρας συνελήφθη από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, όπου και κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.