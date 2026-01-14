Με την κατηγορία της διακίνησης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς ένας ημεδαπός άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας το πρωί της Τετάρτης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν σε αποθήκη της οικίας και κατασχέθηκαν σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών για να απολογηθεί

Τα κατασχεθέντα

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων, μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Για την υπόθεση αναρτήθηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε εις βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί.