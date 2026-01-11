Αμερικανίδες θα ταξίδευαν στο Μιλάνο με 73 κιλά ναρκωτικών μέσα στις βαλίτσες – Συνελήφθησαν στο Ελ. Βενιζέλος
Οι τρεις γυναίκες φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk.
Τρεις γυναίκες από τις ΗΠΑ, συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς προσπάθησαν να εξάγουν 72 κιλά κάνναβης.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 3 αλλοδαπές γυναίκες, 29, 33 και 37 ετών, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
