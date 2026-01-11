Πώς εντοπίστηκαν οι τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν με βαλίτσες γεμάτες κάνναβη
Σύμφωνα με την Αστυνομία οι τρεις γυναίκες είναι μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Ταξίδευαν προς Μιλάνο με τελικό προορισμό το Λονδίνο
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 3 αλλοδαπές (29, 33 και 37 ετών), μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών παρεχόμενων από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας προς το Μιλάνο της Ιταλίας.
Ο έλεγχος
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για μία νέα προσπάθεια μαζικής διακίνησης ναρκωτικών από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρώπης που έχει παρατηρηθεί στο αεροδρόμιο το τελευταίο δίμηνο. Υπήρξε μία αντίστοιχη περίπτωση που επίσης συνελήφθη μία γυναίκα από τις ΗΠΑ, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον ίδιο τρόπο.
Οι Αρχές εκτιμούν πως ο τελικός προορισμός είναι η Αγγλία και πως εκεί βρίσκεται το δίκτυο και συνεργάτες αυτού του δικτύου στις ΗΠΑ, έχουν αναλάβει τον ρόλο να «στρατολογούν» γυναίκες από την Αμερική, που λόγω υπηκοότητας δύσκολα τραβούν την προσοχή, ώστε να έρχονται στην Ελλάδα, να παραλαμβάνουν πάντα τις βαλίτσες από τους προμηθευτές, έτοιμες και κλειστές και με πτήσεις μέσω Μιλάνου να καταλήγουν στον τελικό παραλήπτη, στην Αγγλία.
