Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε συσκευασίες με κάνναβη δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
Ο ανήλικος εντοπίστηκε στο σημείο που έκρυβε τα ναρκωτικά δίπλα στο σχολείο και συνελήφθη
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.
Καβάτζα δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, εντόπισαν χώρο απόκρυψης ναρκωτικών (καβάντζα), δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο στον Πύργο, όπου ο ανήλικος είχε αποκρύψει εννέα ισοβαρείς συσκευασίες, με κάνναβη, συνολικού βάρους -9,35- γραμμαρίων.
Ο ανήλικος συνελήφθη στον χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών, ενώ σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του ανηλίκου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
