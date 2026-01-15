Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για μία ακόμη ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο. Από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 15/1 αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά και στη Βεΐκου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.