Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 08:41

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για μία ακόμη ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο. Από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 15/1 αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση από τη συμβολή με τη Λένορμαν έως και την Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά και στη Βεΐκου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
