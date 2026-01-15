Δράμα: Νεκρός εναερίτης – Έχασε τις αισθήσεις του ενώ ήταν πάνω σε κολόνα
Εναερίτης έχασε τη ζωή του, ενώ βρισκόταν πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ, στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας.
Ο 56χρονος εναερίτης έχασε τις αισθήσεις του, για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, πάνω στην κολόνα, και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
