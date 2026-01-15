newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Γιατί η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά τις αρετές των μετρητών;
Διεθνής Οικονομία 15 Ιανουαρίου 2026 | 19:32

Γιατί η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά τις αρετές των μετρητών;

Σε έναν κόσμο εφαρμογών πληρωμών και ψηφιακών ευρώ, τα μετρητά επιστρέφουν σιγά - σιγά στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

Spotlight

Η Ευρώπη, ή τουλάχιστον το βόρειο τμήμα της, είναι η γη που ξέχασαν τα μετρητά. Στη Νορβηγία και την Σουηδία, τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα εξαφανίζονται στο παρελθόν, μαζί με τους Βίκινγκς και τα… κλινοσκεπάσματα της ΙΚΕΑ που έχουν καταργηθεί.

Οι Σουηδοί χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακές πληρωμές για το 90% των αγορών τους – μόνο οι μισοί χρησιμοποιούν μετρητά κάθε μήνα. Ενώ οι Ιάπωνες έχουν χάρτινο και μεταλλικό γιεν που αντιστοιχεί στο 22% του ΑΕΠ τους στοιβαγμένο σε πορτοφόλια και κάτω από στρώματα, στην Σουηδία το ποσοστό είναι κάτω από 1%.

Άλλα κομμάτια της ηπείρου πλησιάζουν. Τα μετρητά παραμένουν συχνότερα ο κανόνας στη νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης – προς το παρόν – της Ελλάδας, όπου οι άνθρωποι είναι φτωχότεροι και οι μικρές επιχειρήσεις μερικές φορές στερούνται τη σχολαστικότητα των Σκανδιναβών να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους στην εφορία.

Η Γερμανία και η Αυστρία έχουν μια διαρκή αγάπη για το φυσικό χρήμα, εκτιμώντας την ιδιωτικότητα που προσφέρει. Αλλά ακόμη και αυτές αφήνουν πλέον πίσω τα μετρητά. Η Ευρώπη έχει τα μισά ΑΤΜ ανά άτομο από την Αμερική, και ο αριθμός μειώνεται. Οι τράπεζες κρατούν τόσο λίγα μετρητά στη Δανία, που οι ληστές δεν μπαίνουν πλέον στον κόπο να τα κλέψουν.

Ψηφιακές πληρωμές σε άνοδο και στην Ελλάδα, αλλά…

Όλη αυτή η αποστολή χρημάτων ηλεκτρονικά από τον έναν λογαριασμό στον άλλο έμοιαζε κάποτε σαν μοντερνισμός – ανεξάρτητα από τις διαμαρτυρίες των εισαγγελέων, των ζητιάνων και των φοροφυγάδων. Οι πολιτικοί πίεσαν εδώ και καιρό για περισσότερες ψηφιακές πληρωμές, για να αντιμετωπίσουν τα αδήλωτα εισοδήματα και να καταπολεμήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ελλάδα ανάγκασε τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων και των ταξί, να δέχονται ψηφιακές πληρωμές και να εκδίδουν αποδείξεις (αν και η συσκευή ανάγνωσης καρτών στην ταβέρνα μπορεί να αποδειχθεί… βολικά εκτός λειτουργίας όταν φτάνει ο λογαριασμός).

Η ΕΕ έχει επιβάλει όρια για τη χρήση μετρητών, απαιτώντας εθνική νομοθεσία που να απαγορεύει τη χρήση τους για πληρωμές μεγάλων επιχειρήσεων. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταμάτησε ακόμη και να εκδίδει νέα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Στα μάτια της Ευρώπης τα μετρητά ήταν τα χθεσινά χρήματα και οι ψηφιακές πληρωμές το λαμπρό μέλλον.

Η ακροδεξιά και όχι μόνο επιμένει στα μετρητά

Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, κυρίως εκείνοι της ακροδεξιάς και της λαϊκιστικής δεξιάς. Εδώ και καιρό δυσφημούν τις ψηφιακές πληρωμές ως βοήθεια στις τράπεζες (οι οποίες κερδίζουν από κάθε «χτύπημα» της κάρτας). Τα μετρητά, λένε, είναι μια μορφή «έντυπης ελευθερίας». Αλλά οι καταναλωτές έχουν ψηφίσει με το πορτοφόλι τους. Σε όλη τη ζώνη του ευρώ, τα μετρητά χρησιμοποιήθηκαν για το 79% των συναλλαγών το 2016, αλλά μόλις για το 52% το 2024 (και αντιπροσώπευαν μικρότερο μερίδιο αξίας, επειδή οι κάρτες προτιμώνται για μεγαλύτερες πληρωμές).

Ιδιαίτερα μετά τον Covid-19, όπως σημειώνει ο Economist, οι πληρωμές σε νομίσματα και χαρτονομίσματα έγιναν τόσο σπάνιες σε πολλά καταστήματα, που δεν αξίζουν πλέον καταμέτρησης. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εμφανίζει ταμπέλες: «δεν γίνονται δεκτά μετρητά».

Σε όλη την Ευρώπη, το 12% όλων των επιχειρήσεων αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα μετρητά το 2024, από 4% μόλις τρία χρόνια νωρίτερα. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό είναι υψηλότερο. Πάνω από ένας στους τρεις κινηματογράφους στην Ολλανδία δεν δέχονται πλέον χαρτονομίσματα και κέρματα. Τα μετρητά έμοιαζαν να κατευθύνονται προς μια καταστροφή: λιγότεροι άνθρωποι έβγαζαν ευρώ από τα πορτοφόλια τους, επειδή τα δέχονταν λιγότερα καταστήματα, επειδή τα χρησιμοποιούσαν λιγότεροι άνθρωποι και ούτω καθεξής.

Η Ευρώπη θέλει τώρα να παραμείνουν τα μετρητά ως ένα μέσο πληρωμής

Ωστόσο, οι αρχές πιστεύουν τώρα ότι το ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να… παραείναι καλό. Θα ήθελαν να δουν, αν όχι μια επιστροφή στα μετρητά, τουλάχιστον έναν τρόπο για να διασφαλίσουν πως θα συνεχίσει να είναι ένα πανταχού «παρών» μέσο πληρωμής. Το 2021, μια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι το χαρτονόμισμα θα έπρεπε καταρχήν να γίνει αποδεκτό.

Για να αρθούν όλες οι αμφιβολίες που απομένουν, τον Δεκέμβριο, υπουργοί από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ επανέλαβαν την επιθυμία τους να απαγορεύσουν στις επιχειρήσεις να αρνούνται χαρτονομίσματα και κέρματα. Με νόμο, τα καταστήματα και τα εστιατόρια εξακολουθούν να μπορούν να δηλώνουν ότι προτιμούν τις ψηφιακές πληρωμές, αλλά θα πρέπει επίσης να δέχονται τα παλιομοδίτικα μετρητά.

Μία αλλαγή στην οποία μπορείτε να πιστέψετε

Γιατί αυτή η φαινομενική οπισθοδρόμηση; Μια ανησυχία είναι ότι μια σημαντική μειοψηφία εξακολουθεί να είναι αντίθετη στο ηλεκτρονικό χρήμα. Οι Newfangled εφαρμογές και οι κάρτες κλειδωμένες με PIN είναι ιδανικές για νέους και συνδεδεμένους τύπους και ανεκτές για μεσήλικες και ελαφρώς άτυχους. Αλλά για τους ηλικιωμένους, η εμπειρία της ταχυδακτυλουργίας με τραπεζικές κάρτες και εφαρμογές μπορεί να είναι απογοητευτική, ενώ φτωχοί πολίτες αγωνίζονται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ένας πιο πρόσφατος ενδιασμός επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα των συστημάτων πληρωμών. Όσο βολικό κι αν είναι όταν τα πράγματα λειτουργούν καλά, η απόκτηση χρημάτων για τη μετακίνηση απαιτεί ηλεκτρισμό και σύνδεση δεδομένων. Οι Ισπανοί, που αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος σε εθνικό επίπεδο την περασμένη άνοιξη, βρέθηκαν ανίκανοι να αγοράσουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Και τι γίνεται με τις απειλές από ξένους αντιπάλους; Ορισμένοι ανησυχούν ότι οι υπερβολικές ψηφιακές πληρωμές αφήνουν την Ευρώπη να εξαρτάται από εταιρείες όπως η Visa και η MasterCard, αμερικανικές εταιρείες με απρόβλεπτους πολιτικούς κύριους. Η ΕΚΤ σκέφτεται ένα «ψηφιακό ευρώ» ως απάντηση, αν και αυτό θα πάρει ακόμη λίγα χρόνια.

Στη Βαλτική και τις σκανδιναβικές χώρες, όπου η αγωνία επικεντρώνεται στο ρωσικό σαμποτάζ, τα συστήματα ψηφιακών πληρωμών λειτουργούν τώρα για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν διακόπτεται το ρεύμα. Αλλά τίποτα δεν ξεπερνά τα μετρητά όσον αφορά στην ανθεκτικότητα.

Οι Σουηδοί έχουν εδώ και καιρό δεχτεί συμβουλές να αποθηκεύουν αρκετά χρήματα σε χαρτονομίσματα και κέρματα για να περάσουν μια εβδομάδα, μια κίνηση που συνιστά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από χρόνια ηλεκτρονικών πληρωμών, η Ευρώπη ανακαλύπτει ότι μία αλλαγή αξίζει να γίνει.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Vita.gr
Μήπως κάνετε… dating down;

Μήπως κάνετε… dating down;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
