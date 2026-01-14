Ανδρουλάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό των Ιρανών – Να ζητήσει η Ελλάδα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
«Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
- Από ΑΠΕ το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Δήλωση στήριξης στον αγώνα των Ιρανών πολιτών έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, με ανάρτησή σου, καταδίκασε τη σκληρή καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει «θεσμικά και αποφασιστικά».
«Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης. Ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σκληρή καταστολή, τις δολοφονίες, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τη λογοκρισία, τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων ελευθεριών από ένα καθεστώς που έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση».
«Η διεθνής κποινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως «απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή, αλλά να αναλάβει στέρεες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς ένα δημοκρατικό και ελεύθερο Ιράν».
Παράλληλα, επισημαίνει πως «η χώρα μας είναι Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου», ενώ και «η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε ακόμη πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του».
«Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική. Για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την πραγματική εμβάθυνση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών στο Ιράν», σημειώνει καταληκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
- Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
- Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Ιστορική και πανάξια πρόκριση του Λεβαδειακού
- Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται η έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
- Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
- LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
- Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
- Ανδρουλάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό των Ιρανών – Να ζητήσει η Ελλάδα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
- ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι 11άδες το παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις