Συνελήφθη 56χρονος με όπλα και σφαίρες στο Παλαιό Φάληρο
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτο όχημα στo Παλαιό Φάληρο και σε έλεγχο εντόπισαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες και αναδιπλούμενο σουγιά
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13-1-2026 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 56χρονος ημεδαπός οδηγός οχήματος εντός του οποίου εντοπίστηκαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.
Το ύποπτο όχημα
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:
- -2- πιστόλια με -3- φυσίγγια,
- -2- γεμιστήρες,
- αναδιπλούμενο σουγιά και
- πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- League 1: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων μέχρι τα μέσα της σεζόν
- ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
- Συνελήφθη 56χρονος με όπλα και σφαίρες στο Παλαιό Φάληρο
- Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
- Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
- Γροιλανδία: Ξεκινά η κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – «Θα γίνει δική μας», επιμένει ο Τραμπ
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις