Ασπρόπυργος: Έφοδος της αστυνομίας σε οικισμό – Επτά συλλήψεις για ρευματοκλοπές και όπλα
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο.
- Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό
- «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
- ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
- Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό του Ασπροπύργου. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για –κατά περίπτωση– κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.ά.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πιστόλι,
- καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,
- 18 φυσίγγια,
- 4 ηχεία,
- ενισχυτής,
- διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση:
- Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
- Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
- LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
- Δημοσίευση διαθηκών σε μηδέν χρόνο – Δείτε τον τρόπο
- LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
- LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
- LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις