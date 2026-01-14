Παραβίαζε κόκκινα, STOP και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή… για βίντεο στο TikTok

Δεν έχουν τέλος οι παραβιάσεις του ΚΟΚ από ασυνείδητους οδηγούς που προβαίνουν σε σωρεία παραβάσεων, καταγράφοντας μάλιστα τα «κατορθώματά» τους για τα social media.

Σε ένα νέο περιστατικό, οδηγός μηχανής καταγράφεται από τον συνεπιβάτη του να παραβιάζει κόκκινους σηματοδότες, σήματα STOP, ενώ κάνει και επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν την στάση του οδηγού.

Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας

Η δοκιμαστική λειτουργία κρίθηκε ικανοποιητική, με χιλιάδες παραβάσεις από τους οδηγούς να καταγράφονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ο λόγος για τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής σε 8 σημεία του λεκανοπεδίου και οι οποίες ελέγχουν για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πιάσουν… κανονικά δουλειά οι συγκεκριμένες κάμερες και να στέλνουν και τις ανάλογες κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς.

Δεν θα σβήνονται οι κλήσεις

Οι ψηφιακές κλήσεις μέσω του Gov.gr θα φέρουν μια ακόμα αλλαγή στις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, καθώς δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση από τη βεβαίωση της παράβασης μέχρι την αποστολή της κλήσης και του αναλογούντος προστίμου.

«Κανένας δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία αποστολής των προστίμων» ξεκαθάρισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, υπονοώντας ότι κατέφθασε το τέλος του «σβησίματος» των κλήσεων του ΚΟΚ.

«Υπάρχει η διαδικασία εντοπισμού της παράβασης η οποία γίνεται μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχει και η διαδικασία ενημέρωσης του πολίτη για την παράβαση. Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά τον μηχανισμό ενημέρωσης του πολίτη για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και λοιπές οφειλές του πολίτη» σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

«Η ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο Gov.gr και στο Wallet ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα» συμπλήρωσε.