Στις κάλπες καλούνται στις 12 Απριλίου οι Ούγγροι, για να εκλέξουν τη νέα βουλή τους, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί ο εθνικιστής Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010 να ξαναγίνει πρωθυπουργός.

Στην ηγεσία της χώρας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Ορμπάν εμφανίζεται στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική σταθερότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Ορμπάν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Η ανακοίνωση για τις κάλπες

«Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμπολτς Πεκ, αναλυτής του ουγγρικού Ινστιτούτου Iranytu, ο οποίος επισημαίνει ωστόσο πως «ακόμα γύρω στις 90 ημέρες μέχρι την ψηφοφορία».

«Όρισα την ημερομηνία των βουλευτών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026», ανέφερε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ, επισημοποιώντας μια ημερομηνία η οποία ήδη κυκλοφορούσε.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ωστόσο ξεκινήσει ήδη εδώ και μήνες, με τον Μαγιάρ να διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη τη χώρα, ενώ ο Ορμπάν επισκέφτηκε την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα και έχει πολλαπλασιάσει τις υποσχέσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.