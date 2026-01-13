Σπουδαία νίκη για τους Σίξερς με Μάξι και Εμπίντ να κάνουν τη διαφορά (102-105) – Όλα τα αποτελέσματα στo NBA

Οι Σίξερς πέτυχαν 80 πόντους (!) στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησαν των Ράπτορς με 115-102, μέσα στον Καναδά.

Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν ο πρώτος σκόρερ για την «Philly» έχοντας στο σύνολο 33 πόντους με 4/7 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ μέτρησε άλλους 27 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 8/8 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Πολ Τζορτζ και Βι Τζέι Έντζκομπ.

Οι Σίξερς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 22-16, με την 12η εκτός έδρας νίκη τους, με τους Ράπτορς να έχουν 24-17, έχοντας 13-9 μέσα στην έδρα τους.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι σημείωσε 18 πόντους αλλά με 2/10 τρίποντα, με τους Μπράντον Ίνγκραμ και Σκότι Μπαρνς να τον ακολουθούν στο σκοράρισμα για το Τορόντο έχοντας από 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ράπτορς – Σίξερς 102-115

Καβαλίερς-Τζαζ 112-123

Πέισερς-Σέλτικς 98-96

Μάβερικς-Νετς 113-105

Κινγκς-Λέικερς 124-112

Κλίπερς-Χόρνετς 117-109