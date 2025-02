Εμπίντ: «Δεν βρίσκομαι στο ίδιο επίπεδο όπως πέρσι»

Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν αισθάνεται ότι είναι στη καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και το δήλωσε για ακόμη μια φορά. Ο σέντερ των Σίξερς, εξέφρασε μπροστά στα ΜΜΕ, ότι δεν είναι τόσο κυρίαρχος όσο ήταν την προηγούμενη σεζόν και αυτό είναι χάλια, δήλωσε.

Ο Εμπίντ ανέφερε ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα του, με αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργίου, ξανά. Μόλις γίνει, θα επανέλθει στο επίπεδο που θέλει. Τόνισε ότι βοηθάει την ομάδα, η παρουσία του στο παρκέ, διότι δημιουργεί σουτ και τραβάει πάνω του τις αντίπαλες άμυνες.

Joel Embiid, on whether the knee is limiting him:

«The way I was playing a year ago, it’s not the way I’m playing right now. It sucks. But I believe … I probably need to fix the problem and then I’ll be back at that level, but it’s hard to have trust when you’re not yourself.»… pic.twitter.com/CneQ5zTTMA

