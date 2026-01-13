sports betsson
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13 Ιανουαρίου 2026

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στους δημοσιογράφους, λίγο πριν από την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το ματς με την Παρτιζάν στη Σερβία (14/1, 20:30) για την Euroleague. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι οι Πειραιώτες αναμένουν μία δύσκολη μάχη και θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουν.

«Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος και πρόσθεσε: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία», κατέληξε ο έμπειρος άσος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Φουρνιέ:

Για την Παρτίζαν: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί. Πέρσι που έπαιξα εκεί ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί. Ήταν πολύ σκληρή ατμόσφαιρα και έντονο παιχνίδι. Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και θα δούμε».

Για την προετοιμασία σε τέτοια ματς: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία».

Για αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Όπως λέω πάντα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να μοιράσουμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το ματς».

Με Νιλικίνα κόντρα στην Παρτιζάν

Μαζί με την ομάδα ταξιδεύει και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος είχε παραμείνει εκτός από το ματς με τον Άρη, καθώς αντιμετώπιζε ενοχλήσεις μετά από γλίστρημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αποστολή ταξιδεύει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Μόντε Μόρις, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

