Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα κόντρα στην Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η ομάδα αναχώρησε για τη Σερβία το μεσημέρι της Τρίτης.

Μαζί με την ομάδα ταξιδεύει και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος είχε παραμείνει εκτός από το ματς με τον Άρη, καθώς αντιμετώπιζε ενοχλήσεις μετά από γλίστρημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αποστολή ταξιδεύει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Μόντε Μόρις, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το γεγονός ότι παίζει μία ομάδα που βρίσκεται σε «προβληματική» σεζόν: «Είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογική της θέση, αν δει κανείς το ρόστερ και την ποιότητά της, απορεί πώς γίνεται αυτό. Είναι μία ομάδα που δείχνει ότι είναι συμπαγής. Έχουν ταλέντο, καλό προπονητή και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό».

Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: «Δεν μου αρέσει να δίνω ποσοστά. Λείπει ο Μόρις και ο Τζόουνς, οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Λείπει ο Τζόουνς, έχει γυρίσει ο Ουόρντ, είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Κάνουμε καλέ προπονήσεις, αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος».

Για τον Νιλικίνα: «Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα».