Πότε θα γίνει η τελετή ονοματοδοσίας του κλειστού Αγίου Δημητρίου σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ο Γιώργος Πρίντεζης δεν αποτελεί μια εμβληματική μορφή μονάχα του Ολυμπιακού, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ, όντας ένας από τους καλύτερους και πιο επιδραστικούς παίκτες στη θέση του.

Ο διεθνής πρώην μπασκετμπολίστας θα τιμηθεί για ακόμα μία φορά, με το κλειστό του Αγίου Δημητρίου στον οποίο ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ να παίρνει το όνομά του.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Δήμο, η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας θα γίνει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη.

