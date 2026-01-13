newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
13 Ιανουαρίου 2026 | 23:28

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες της μειοψηφίας των μπλόκων.

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις», σημειώνει μεταξύ άλλων το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Απειλές και αδιέξοδα ήταν το αποτέλεσμα του ‘εποικοδομητικού διαλόγου’ που επιφύλαξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στους αγρότες, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων.

Ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα του υψηλού κόστους παραγωγής, των δομικών αδυναμιών του πρωτογενούς τομέα, των συνεπειών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της αισχροκέρδειας και των μεσαζόντων, ακόμη και του αναμενόμενου ανταγωνισμού της Mercosur με προϊόντα διαφορετικών προδιαγραφών, το Μέγαρο Μαξίμου έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας εάν δεν έχουν μέλλον αυτοί που τον κρατούν όρθιο;

Η κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί ούτε θέλει να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα, καθώς βρίσκεται ξανά πίσω από τις περιστάσεις, λόγω ιδεολογικής αντίληψης, πολιτικής πρακτικής και αναποτελεσματικότητας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε επτά συγκεκριμένες προτάσεις διεξόδου από το αδιέξοδο που καλλιέργησε η κυβέρνηση αφήνοντας τους αγρότες 45 μέρες στους δρόμους:

1) Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, τη διοίκηση της οποίας διορίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

2) Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

3) Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν την καταψηφίζει, ενώ από τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο την έχει ψηφίσει μόνο η Ν.Δ. του Μητσοτάκη…

4) Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά.

5) Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

6) Επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7) Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους».

