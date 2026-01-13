Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Χειμερινές εκπτώσεις: Τι αξίζει πραγματικά να αγοράσεις
Τα Νέα της Αγοράς 13 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Τι αξίζει πραγματικά να αγοράσεις

Οι έξυπνες αγορές που ξεχωρίζουν τις φετινές χειμερινές εκπτώσεις και θα σου βγουν σε καλό όλο τον χρόνο!

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η καλύτερη στιγμή για να επενδύσεις σε όλα όσα πραγματικά αναβαθμίζουν την καθημερινότητά σου — προϊόντα που θα χρησιμοποιείς συχνά, θα σου προσφέρουν άνεση και πρακτικότητα και θα κάνουν τις ρουτίνες σου πιο εύκολες και αποδοτικές. Από συσκευές για το σπίτι μέχρι μικρά gadgets που λύνουν προβλήματα που δεν ήξερες καν ότι έχεις, αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να αποκτήσεις πράγματα που θα σε εξυπηρετούν όλο τον χρόνο.

Και επειδή οι επιλογές είναι αμέτρητες, συγκεντρώσαμε τις κατηγορίες που αξίζει πραγματικά να προσέξεις, μαζί με προτάσεις που ξεχωρίζουν. Θα τις βρεις όλες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε winter sales ενώ θα παραλάβεις ό,τι επιλέξεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα του αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Upgrade στη τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά αξίζει να κοιτάξεις στις χειμερινές εκπτώσεις. Οι τιμές πέφτουν στο SHOPFLIX.GR και μπορείς να αποκτήσεις συσκευές που θα χρησιμοποιείς καθημερινά — από laptops και smartphones μέχρι wearables που οργανώνουν τη μέρα σου και σε βοηθούν να παρακολουθείς την υγεία σου.

Τα top picks περιλαμβάνουν:

  • BlackView AceBook 6 – Laptop 15.6″

Το BlackView AceBook 6 πρόκειται για ένα laptop που προσφέρει υψηλές επιδόσεις για εργασία, σπουδές ή καθημερινή χρήση, με μεγάλη οθόνη, επαρκή αποθηκευτικό χώρο και προηγμένη IPS οθόνη Full HD που αποδίδει ζωντανές εικόνες και καθαρά χρώματα.

  • Motorola Moto G55 5G – 8GB/256GB

Το Motorola Moto G55 5G είναι από τα πιο value‑for‑money smartphones της χρονιάς, με μεγάλη οθόνη, ισχυρό επεξεργαστή και άνετο αποθηκευτικό χώρο. Ιδανικό για όσους θέλουν αναβάθμιση χωρίς να ξεφύγουν σε budget.

  • Huawei Watch Fit 3 – Smartwatch

Ελαφρύ, κομψό και με πολλές λειτουργίες για ένα wellness lifestyle, το Huawei Watch Fit 3 είναι από τις πιο έξυπνες αγορές για όσους θέλουν να οργανώσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους.

  • Sony Inzone H3 – Gaming Headset

Ένα αξιόπιστο gaming headset με άνετο over‑ear σχεδιασμό και σύνδεση 3.5mm, ιδανικό για gamers που θέλουν καθαρό ήχο και άνεση σε πολύωρα sessions.

Σπίτι & άνεση

Το σπίτι είναι ο χώρος όπου περνάμε τον περισσότερο χρόνο τον χειμώνα, οπότε οι σωστές συσκευές μπορούν πραγματικά να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά σου. Και για να ξεκινάς κάθε μέρα δυναμικά χρειάζεσαι την…

  • AEG EC6-1-6BST – Μηχανή Espresso 

Για τους λάτρεις του καφέ, μια αξιόπιστη μηχανή espresso είναι πάντα επένδυση. Η μηχανή espresso AEG EC6-1-6BST προσφέρει ισχύ 1450W και σταθερή απόδοση, ιδανική για καθημερινή χρήση στο σπίτι.

  • Electrolux Air Fryer 5L

Το Electrolux πρόκειται για ένα ευρύχωρο και πανίσχυρο air fryer που σου επιτρέπει να μαγειρεύεις πιο υγιεινά και γρήγορα, χωρίς λάδι και χωρίς κόπο. Από τις πιο πρακτικές αγορές της σεζόν.

Wellness & προσωπική φροντίδα

Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανανεώσεις τη ρουτίνα περιποίησής σου, επιλέγοντας προϊόντα που πραγματικά κάνουν την διαφορά. Είτε θέλεις να περιποιηθείς τον εαυτό σου λίγο παραπάνω είτε ψάχνεις ένα δώρο που θα εντυπωσιάσει, οι φετινές εκπτώσεις προσφέρουν επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, πρακτικότητα και πολύ καλές τιμές.

  • Hermès Un Jardin à Cythère – Eau de Toilette

Ένα πολυτελές άρωμα, όπως το Hermès Un Jardin à Cythère, εντυπωσιάζει και μαγνητίζει. Φρέσκο, κομψό και ιδανικό για όσες θέλουν να ανανεώσουν το signature scent τους την νέα χρονιά.

  • Collistar Attivi Puri – Κρέμα ημέρας με υαλουρονικό οξύ & ceramides

Collistar Attivi Puri, ιδανική επιλογή για ενυδάτωση και σύσφιξη, ειδικά τους κρύους μήνες που το δέρμα χρειάζεται περισσότερη φροντίδα.

Stylish επιλογές που ξεχωρίζουν

Οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ιδανική στιγμή για να ανανεώσεις το στιλ σου με κομμάτια που θα σε κάνουν να νιώθεις υπέροχα. Από άνετα φούτερ και ποιοτικά παπούτσια μέχρι αξεσουάρ που κάνουν την καθημερινότητα πιο πρακτική, οι φετινές προσφορές κρύβουν επιλογές που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και διαχρονικό στυλ.

  • Puma Dare To – Γυναικεία φόρμα

Η athleisure τάση συνεχίζει δυναμικά, και η συγκεκριμένη φόρμα της Puma είναι ιδανική για όσες θέλουν άνεση χωρίς να χάνουν το στιλ τους. Μαλακό ύφασμα, μοντέρνα γραμμή και ένα κομμάτι που φοριέται τόσο στο σπίτι όσο και έξω.

  • Calvin Klein – Ανδρικό τζιν Slim Tapered

Ένα διαχρονικό τζιν που συνδυάζει άψογη εφαρμογή και ποιότητα. Το slim tapered κόψιμο κολακεύει κάθε σιλουέτα και αποτελεί ένα από τα καλύτερα κομμάτια για την ανανέωση της γκαρνταρόμπας.

  • Skechers Stellar – Γυναικεία sneakers

Ένα ζευγάρι sneakers που συνδυάζει άνεση και στιλ, ιδανικό για όσες θέλουν ένα παπούτσι που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

  • Emerson – Ανδρικό χειμερινό μπουφάν

Ζεστό, ανθεκτικό και ιδανικό για τις κρύες μέρες, το μπουφάν της Emerson είναι μια αγορά που θα σε συνοδεύει για χρόνια. Κλασικό μαύρο χρώμα, πρακτικές λεπτομέρειες και στιβαρή κατασκευή.

  • Envie Shoes – Γυναικεία μποτάκια

Κομψά, ευκολοφόρετα και ιδανικά για τον χειμώνα, αυτά τα μποτάκια δεν πρέπει να λείπουν από καμία γκαρνταρόμπα. Το καφέ χρώμα προσθέτει ζεστασιά και ταιριάζει τέλεια με τζιν, φορέματα ή πιο casual εμφανίσεις.

  • The North Face Box NSE Edge Of Light – Ανδρικό φούτερ

Ζεστό, στιλάτο και ιδανικό για τον χειμώνα, το κλασικό φούτερ της North Face είναι από τα κομμάτια που δεν βγαίνουν ποτέ εκτός μόδας.

  • Tamaris – Γυναικεία Chelsea μποτάκια

Άνετα, ευκολοφόρετα και ιδανικά για κάθε μέρα, τα Chelsea boots της Tamaris είναι από τις πιο πρακτικές επιλογές της σεζόν.

  • Emerson – Ανδρικό φούτερ με κουκούλα

Το απόλυτο καθημερινό κομμάτι. Μαλακό, άνετο και ευκολοφόρετο, το συγκεκριμένο φούτερ ταιριάζει με τζιν, φόρμες ή layered outfits.

  • Tamaris – Γυναικεία sneakers

Για όσες αγαπούν τις πιο fashion-forward επιλογές, τα Tamaris σε αποχρώσεις του μωβ δίνουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο look χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.

  • Lacoste – Ανδρικό T‑shirt

Το κλασικό λευκό T‑shirt της Lacoste είναι ένα premium basic που αναβαθμίζει κάθε look. Καθαρή γραμμή, ποιοτικό ύφασμα και το διαχρονικό logo που δίνει μια κομψή πινελιά.

  • Under Armour Rival – Παντελόνι φόρμας

Ιδανικό για προπόνηση αλλά και για χαλαρές εμφανίσεις, το Rival της Under Armour προσφέρει άνεση και σταθερή εφαρμογή. Ένα κομμάτι που θα φορέσεις ξανά και ξανά.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγρότες: Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
Οι πρώτες πληροφορίες 13.01.26 Upd: 19:19

Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, εν αναμονή δηλώσεων του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
