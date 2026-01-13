science
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστήμες 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:47

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Αχ, το απαλό αεράκι να σου φυσάει στη μουσούδα τη φρέσκια μυρωδιά της χλόης! Δεκάδες τυχερά ποντίκια εργαστηρίου, τα οποία κανονικά περνούν όλη τους τη ζωή σε χώρους λίγο μεγαλύτερους από κουτί παπουτσιών, απελευθερώθηκαν σε ένα περιφραγμένο λιβάδι στο κάμπους του Πανεπιστημίου Κορνέλ, σε ένα πείραμα που αφορά το άγχος.

Τα ποντίκια σηκώθηκαν στα πίσω πόδια, μύρισαν τον αέρα και άρχισαν να μαθαίνουν πώς να κινούνται στο γρασίδι. Και, μέσα σε μια εβδομάδα, τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει λόγω των πειραμάτων και ήταν διατεθειμένα να εξερευνήσουν χώρους στους οποίους προηγουμένως αντιδρούσαν με φόβο.

Τα αποτελέσματα, γράφουν οι ερευνητές στο Current Biology, υποδεικνύουν ότι οι μελέτες σε πειραματόζωα που ζουν σε περιορισμένα και αφύσικα περιβάλλοντα μπορεί να μην είναι ενδεικτικές για την ανθρώπινη ψυχολογία στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, όμως, τα ευρήματα στηρίζουν προηγούμενες έρευνες σε ανθρώπους, οι οποίες δείχνουν ότι μια περιορισμένη ζωή χωρίς νέα ερεθίσματα και προκλήσεις μπορεί να υποδαυλίζει το άγχος, σε συνδυασμό τουλάχιστον με άλλους παράγοντες.

Τυχερό ποντίκι εργαστηρίου εξοικειώνεται με τη φύση στο κάμπους του Κορνέλ (Matthew Zipple)

Τυχερό ποντίκι εργαστηρίου εξοικειώνεται με τη φύση στο κάμπους του Κορνέλ (Matthew Zipple)

Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε ένα στάνταρτ τεστ μέτρησης του άγχους, στα οποία τα ποντίκια μπαίνουν σε έναν λαβύρινθο με δύο βραχίονες: ο ένας έχει κλειστά τοιχώματα, ενώ ο άλλος δεν έχει οροφή και είναι υπερυψωμένος, αφήνοντας τα ποντίκια εκτεθειμένα.

Πολυάριθμες προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως τα ποντίκια αρχικά εξερευνούν και τους δύο χώρους και μετά να κρύβονται στο κλειστό τμήμα. Σε επόμενες δοκιμές, κρύβονται αμέσως και σπάνια ξεμυτίζουν στο ανοιχτό τμήμα, κάτι που ερμηνεύεται ως αντίδραση άγχους.

Συγκριτικά με το κλειστοφοβικό περιβάλλον του εργαστηρίου, το περιφραγμένο λιβάδι της μελέτης ήταν παράδεισος για τα ποντίκια (Chris Kitchen / Cornell University)

Συγκριτικά με το κλειστοφοβικό περιβάλλον του εργαστηρίου, το περιφραγμένο λιβάδι της μελέτης ήταν παράδεισος για τα ποντίκια (Chris Kitchen / Cornell University)

Σε μια περίοδο δύο ετών, 44 ποντίκια που είχαν ήδη αναπτύξει αυτή τη στάνταρτ αντίδραση απελευθερώθηκαν σε μεγάλους περιφραγμένους χώρους. Εκεί μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα, να μάθουν να σκαρφαλώνουν, να βρίσκουν τροφή, να ανοίγουν λαγούμια και να προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες. Όλα αυτά είναι προκλήσεις τις οποίες τα ζώα κλήθηκαν να ξεπεράσουν με τις δικές τους δυνάμεις, κάτι που ίσως τόνωσε την αυτοπεποίθηση και την αυτενέργειά τους, λένε οι ερευνητές.

Όταν τα τυχερά ποντίκια εξετάστηκαν ξανά στον λαβύρινθο, η φοβία τους είχε ως διά μαγείας εξαφανιστεί και περνούσαν περισσότερο χρόνο στον εκτεθειμένο χώρο. Ήταν πιο πρόθυμα να εξερευνήσουν το περιβάλλον.

Η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα ως ένδειξη ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ερμηνεία πειραμάτων σε ζώα, όχι μόνο λόγω των βιολογικών διαφορών, αλλά και λόγω του προστατευμένου και κλειστοφοβικού περιβάλλοντος του εργαστηρίου, το οποίο τρέφει το άγχος.

Σε μια γενικότερη παρατήρηση, η ψυχολογική απελευθέρωση που προσέφερε η ζωή στο λιβάδι υποδεικνύει ότι το κλειδί κατά του άγχους ίσως είναι οι πλούσιες εμπειρίες και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που τις συνοδεύουν. Αυτό, λένε οι ερευνητές, ίσως προσφέρει μια τόνωση στο αίσθημα αυτενέργειας, την ικανότητά μας να αλλάζουμε τις εμπειρίες μας με τις δικές μας αποφάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Economy
Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream science
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρεώνοντας σε όσους δεν πήγαν και ιδιοτελείς σκοπούς. «Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», είπε, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ενώ μοιράζει υποσχετικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Culture Live 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Ουπς 13.01.26

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο