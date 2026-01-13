Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Αχ, το απαλό αεράκι να σου φυσάει στη μουσούδα τη φρέσκια μυρωδιά της χλόης! Δεκάδες τυχερά ποντίκια εργαστηρίου, τα οποία κανονικά περνούν όλη τους τη ζωή σε χώρους λίγο μεγαλύτερους από κουτί παπουτσιών, απελευθερώθηκαν σε ένα περιφραγμένο λιβάδι στο κάμπους του Πανεπιστημίου Κορνέλ, σε ένα πείραμα που αφορά το άγχος.

Τα ποντίκια σηκώθηκαν στα πίσω πόδια, μύρισαν τον αέρα και άρχισαν να μαθαίνουν πώς να κινούνται στο γρασίδι. Και, μέσα σε μια εβδομάδα, τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει λόγω των πειραμάτων και ήταν διατεθειμένα να εξερευνήσουν χώρους στους οποίους προηγουμένως αντιδρούσαν με φόβο.

Τα αποτελέσματα, γράφουν οι ερευνητές στο Current Biology, υποδεικνύουν ότι οι μελέτες σε πειραματόζωα που ζουν σε περιορισμένα και αφύσικα περιβάλλοντα μπορεί να μην είναι ενδεικτικές για την ανθρώπινη ψυχολογία στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, όμως, τα ευρήματα στηρίζουν προηγούμενες έρευνες σε ανθρώπους, οι οποίες δείχνουν ότι μια περιορισμένη ζωή χωρίς νέα ερεθίσματα και προκλήσεις μπορεί να υποδαυλίζει το άγχος, σε συνδυασμό τουλάχιστον με άλλους παράγοντες.

Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε ένα στάνταρτ τεστ μέτρησης του άγχους, στα οποία τα ποντίκια μπαίνουν σε έναν λαβύρινθο με δύο βραχίονες: ο ένας έχει κλειστά τοιχώματα, ενώ ο άλλος δεν έχει οροφή και είναι υπερυψωμένος, αφήνοντας τα ποντίκια εκτεθειμένα.

Πολυάριθμες προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως τα ποντίκια αρχικά εξερευνούν και τους δύο χώρους και μετά να κρύβονται στο κλειστό τμήμα. Σε επόμενες δοκιμές, κρύβονται αμέσως και σπάνια ξεμυτίζουν στο ανοιχτό τμήμα, κάτι που ερμηνεύεται ως αντίδραση άγχους.

Σε μια περίοδο δύο ετών, 44 ποντίκια που είχαν ήδη αναπτύξει αυτή τη στάνταρτ αντίδραση απελευθερώθηκαν σε μεγάλους περιφραγμένους χώρους. Εκεί μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα, να μάθουν να σκαρφαλώνουν, να βρίσκουν τροφή, να ανοίγουν λαγούμια και να προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες. Όλα αυτά είναι προκλήσεις τις οποίες τα ζώα κλήθηκαν να ξεπεράσουν με τις δικές τους δυνάμεις, κάτι που ίσως τόνωσε την αυτοπεποίθηση και την αυτενέργειά τους, λένε οι ερευνητές.

Όταν τα τυχερά ποντίκια εξετάστηκαν ξανά στον λαβύρινθο, η φοβία τους είχε ως διά μαγείας εξαφανιστεί και περνούσαν περισσότερο χρόνο στον εκτεθειμένο χώρο. Ήταν πιο πρόθυμα να εξερευνήσουν το περιβάλλον.

Η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα ως ένδειξη ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ερμηνεία πειραμάτων σε ζώα, όχι μόνο λόγω των βιολογικών διαφορών, αλλά και λόγω του προστατευμένου και κλειστοφοβικού περιβάλλοντος του εργαστηρίου, το οποίο τρέφει το άγχος.

Σε μια γενικότερη παρατήρηση, η ψυχολογική απελευθέρωση που προσέφερε η ζωή στο λιβάδι υποδεικνύει ότι το κλειδί κατά του άγχους ίσως είναι οι πλούσιες εμπειρίες και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που τις συνοδεύουν. Αυτό, λένε οι ερευνητές, ίσως προσφέρει μια τόνωση στο αίσθημα αυτενέργειας, την ικανότητά μας να αλλάζουμε τις εμπειρίες μας με τις δικές μας αποφάσεις.