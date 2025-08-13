Λέξεις που χάνονται – Η απώλεια της επαφής με τη φύση καθρεφτίζεται πλέον στη γλώσσα μας

Η επαφή των ανθρώπων με τη φύση έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο αιώνες, διαπιστώνει νέα μελέτη, μια τάση που συνοδεύεται από μείωση της χρήσης λέξεων που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον, όπως «ποτάμι» και «άνθιση».

Το μαθηματικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται η έρευνα προβλέπει ότι η σύνδεση με τη φύση θα συνεχίσει να μειώνεται χωρίς βαθιές παρεμβάσεις πολιτικής και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Αλλαγές που προτείνονται είναι η εξοικείωση των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον και το πρασίνισμα του αστικού περιβάλλοντος.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Earthες εξέτασε δεδομένα για την αστικοποίηση, την απώλεια άγριας ζωής, τη μετάδοση της αγάπης για τη φύση από γενιά σε γενιά και τη συχνότητα λέξων που συνδέονται με τη φύση σε βιβλία και άλλα πολιτιστικά προϊόντα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση τέτοιων λέξεων μειώθηκε κατά 60,6% από το 1800 έως το 1990, οπότε εμφανίστηκε μια αντίστροφη τάση που περιορίστηκε τις απώλειες στο 52,4% έως το 2020.

Παρά τη βελτίωση αυτή, το μοντέλο προβλέπει «εξαφάνιση της εμπειρίας» της φύσης, καθώς το πράσινο και η άγρια ζωής εξαφανίζονται από τις πόλεις και οι γινείς δεν κληροδοτούν στα παιδιά τους τον «προσανατολισμό» προς τον φυσικό κόσμο.

Προηγούμενες μελέτες, αναφέρει ο Guardian, έδειχναν ότι η σύνδεση των γονιών με τη φύση είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για το εάν ένα παιδί θα έχει στενή επαφή με τη φύση.

«Η επαφή με τη φύση αναγνωρίζεται πλέον ως κύρια και ριζική αιτία της περιβαλλοντικής κρίσης» δήλωσε ο συντάκτης της μελέτης Μάιλς Ρίτσαρντστον, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι που ειδικεύεται στο ζήτημα. «Έχει επίσης ζωτική σημασία για την ψυχική υγεία» πρόσθεσε.

Ο Ρίτσαρντσον είπε ότι έμεινε έκπληκτος από το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται όπως προέκυψε από εξέταση διαφορετικών πολιτικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.

Για παράδειγμα, ανέφερε ο ερευνητής, η μελέτη υποδεικνύει ότι το πράσινο στις πόλεις ια έπρεπε να αυξηθεί κατά 10 φορές προκειμένου να αντιστραφεί η τάση.

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών και η άμεση επαφή τους με τη φύση από νεαρή ηλικία, κυρίως μέσω πρωτοβουλίας των γονιών αλλά και μέσω παιδικών σταθμών που λειτουργούν στο φυσικό περιβάλλον.

Διαφορετική μελέτη του 2019 διαπίστωνε ότι οι κάτοικοι του Σέφιλντ στη Βρετανία περνούν κατά μέσο όρο μόλις 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα σε φυσικό περιβάλλον κάθε μέρα.